Утренние прогнозы: российские акции во вторник останутся под давлением негативного внешнего фона

По мнению аналитиков, рынок акций во вторник откроется с достаточно сильным снижением, отыгрывая ухудшение состояния внешнего фона.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Учитывая, что американские фьючерсы снижаются на 0,7%, ждем открытия российского рынка акций во вторник в "минусе". "Естественно, что "хуже рынка" будет выглядеть "нефтянка". Компании несут огромные убытки, и они еще не полностью заложены в котировках. Поэтому бумаги данного сектора стоит покупать лишь спекулятивно. Не исключено, что нефтяные компании если не откажутся от выплат дивидендов за прошлый год, то значительно их сократят от ожидаемого уровня".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2475-2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем негативную динамику на фондовых торгах во вторник утром. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир индекса Мосбиржи - диапазон 2450-2550 пунктов".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы оцениваем складывающуюся на мировых рынках ситуацию как умеренно негативную для российского фондового рынка. Как мы полагаем, во вторник индекс МосБиржи может продолжить, ведомый ценами на нефть и продажами в нефтегазовом секторе, откатываться к нижней границе зоны 2500-2700 пунктов, в которой провел с начала апреля. В случае ухудшения внешнего фона не исключаем ухода индекса "под" отметку в 2500 пунктов уже сегодня. В условиях ожидаемого сохранения слабости рубля не исключаем, что акции металлургического сектора смогут вновь выглядеть лучше рынка".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под давлением из-за сохранения низкой склонности зарубежных инвесторов к риску и слабости цен на нефть. Торги вторника вполне могут пройти на негативной ноте, а внимание инвесторов периодически будет переключаться на макроэкономические и корпоративные данные. Фьючерсы на золото, тем временем, вернулись выше 1700 долл./унц., что может подогреть краткосрочный интерес к акциям Полюса и Полиметалла".