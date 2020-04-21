Рынок акций начнёт торги вторника в "минусе" - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций начнёт торговую сессию вторника в "минусе", говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник остаётся негативным, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Индексы Азии находятся в "минусе", нефть дешевеет, как и промышленные металлы.

"Похоже, что инвесторов не удовлетворяют темпы рестарта экономики в ключевых регионах. Затягивание ограничительных мер на май грозит более долгосрочными последствиями для экономики. Доллар пока укрепляется, но, похоже, что в текущем году у США будет бюджетный дефицит сравнимый с общим бюджетом за прошлый год. Впрочем, это история на будущее, хотя золото уже отыгрывает её признаки. Российский рынок акций начнёт день в "минусе", хотя сильно перепроданный рубль может отыграть часть потерь", - отмечает А. Кочетков.