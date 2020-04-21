Пара доллар/рубль во вторник имеет все шансы продолжить восхождение - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль во вторник имеет все шансы продолжить восхождение, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Рубль отреагировал снижением на неординарную ситуацию на нефтяном рынке. Это вполне логично, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов: приток валюты в страну и доходы бюджета в ближайшие недели резко снизятся.

"Вечером понедельника пара доллар/рубль уверенно закрепилась выше сопротивления 75 и во вторник имеет все шансы продолжить восхождение. Целью роста пары является район 80 рублей за доллар, но, учитывая валютные интервенции Банка России, движение к этой первой цели девальвации вряд ли будет резким. ЦБ во вторник может увеличить продажи долларов и евро из-за падения цен на нефть", - указывает А. Антонов.