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21 апреля 2020 года 09:43

Цены на WTI вернулись к положительным значениям

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель, Brent торгуется выше $25 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов на фоне рекордного падения цен на нефть, оказавшего давление на акции энергетических компаний.

Инвесторы по-прежнему пытаются оценить масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией коронавируса, отмечает The Wall Street Journal. В последние недели на рынках, по-видимому, появились надежды на оживление экономики, что позволило индексу Dow Jones показать по итогам торгов в пятницу максимальный двухнедельный подъем с 1930-х годов.

Однако ралли остановилось в начале этой недели, крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности. Ситуацию на рынке усугубило падение цены WTI до отрицательного уровня впервые в истории.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель. Это рекордное падение для WTI с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель. Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за баррель.

Падение цен на нефть толкнуло вниз акции компаний энергетического сектора. Котировки бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) упали на 4,7%, Chevron - на 4,1%, Continental Resources (SPB: CLR) - на 4,5%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 7,6%.

В то же время бумаги некоторых технологических компаний, которые, как ожидается, могут выиграть от вынужденного нахождения людей дома в связи с коронавирусом, подорожали. Акции Amazon com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 0,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - 3,4%.

Примерно пятая часть компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликуют на этой неделе свои финансовые отчеты, что даст инвесторам представление о том, как меры, принимаемые для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, повлияли на различные сектора экономики. В центре внимания будут в первую очередь результаты авиаперевозчиков и технологических компаний.

Но эти отчеты, вероятно, не отразят всех последствий распространения COVID-19, поскольку повсеместное закрытие экономики США произошло лишь в последние несколько недель квартала. Поэтому инвесторы, вероятно, будут ждать указаний руководителей компаний на то, какими могут быть долгосрочные последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, что система тестирования на наличие коронавируса хорошо налажена во всей стране. Его слова последовали на фоне недавней критики со стороны губернатора Мэриленда Ларри Хогана о трудной ситуации с наличием тестов.

Американский лидер также отметил, что не сожалеет, что принял ранее в этом году жесткие меры по борьбе против COVID-19. По его оценке, если бы власти ничего не предприняли, в стране от последствий заражения умерли бы "миллион, а, может, даже более двух миллионов человек".

Ранее Трамп обнародовал план постепенного перехода от карантинных ограничений к восстановлению нормальной экономической деятельности. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода времени.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в США зарегистрировано свыше 784 тыс. случаев заражения. Более 42 тыс. человек скончалось, около 72 тыс. выздоровели, по данным американского университета Джонса Хопкинса.

"Пока мы не увидим, что количество случаев заболевания по всему миру достигло пиковых значений, а также пока не получим более четкого представления о том, когда и каким образом вновь откроется мировая экономика, слишком рано ставить на устойчивый "бычий" рынок", - говорит портфельный менеджер Fiera Capital Corp. Кэндис Бэнгсанд, которого цитирует WSJ. Он прогнозирует высокую нестабильность и колебания фондового рынка, "подобно тем, что наблюдались месяц назад".

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp., крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг, подорожали по итогам торгов в понедельник на 0,2%. После закрытия рынка компания представила свои финансовые результаты за первый квартал. Прибыль IBM превзошла ожидания аналитиков, но выручка не дотянула до прогнозов.

Цена бумаг Halliburton Co. выросла на 0,7%. Вторая по величине нефтесервисная компания мира зафиксировала чистый убыток в первом квартале 2020 года и предупредила, что ухудшение ситуации на североамериканском рынке сланцевой нефти отрицательно скажется на ее результатах в оставшуюся часть года. Однако скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания аналитиков, что подтолкнуло акции компании вверх.

Бумаги United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. подешевели на 4,4%. Американская холдинговая компания, являющаяся материнской компанией United Airlines, в первом квартале получила убыток и выручку хуже ожиданий рынка.

Рыночная стоимость американского оператора казино Wynn Resorts (SPB: WYNN) Ltd. упала на 6,6%. Главный исполнительный директор Мэтт Мэддокс в минувшее воскресенье призвал начать открывать казино в Лас-Вегасе в середине-конце мая с некоторыми ограничениями.

Капитализация DuPont de Nemours (SPB: DD) увеличилась на 3,6%. Американская химическая компания договорилась о кредитных линиях, отложила ряд расходов и отказалась от прогноза финансовых показателей на текущий год из-за пандемии COVID-19.

Котировки акций Gilead Sciences (SPB: GILD) снизилась на 3,3% после роста почти на 10% в пятницу на новости о том, что разработанный компанией препарат проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 592,05 пункта (2,44%) - до 23650,44 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 51,40 пункта (1,79%), составив 2823,16 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 89,41 пункта (1,03%) - до 8560,73 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают на фоне небывалого падения нефтяных котировок.

Цена ближайших контрактов на WTI опустилась до минус $37,63 за баррель по итогам торгов. Стоимость нефти рухнула до отрицательного уровня впервые в истории. Резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:20 МСК на 1,85%.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку во вторник без изменения на рекордном минимуме в 0,25% годовых. Руководство ЦБ указало на высокую неопределенность в экономике и отметило, что ожидает во втором квартале очень сильного падения ВВП и скачка безработицы до многолетнего максимума.

Котировки акций нефтепроизводителей Santos и Beach Energy падают соответственно на 2,8% и на 2,3%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась соответственно на 2,3% и на 2,1%.

Капзатраты BHP в 2021 финансовом году, который начнется в июле, будут ниже заявленных ранее $8 млрд. Компания во вторник также объявила, что направила на пересмотр прогнозы по добыче и производству некоторых своих подразделений.

В то же время годовой прогноз добычи желруды на крупнейшем руднике Pilbara был подтвержден на уровне 242-253 млн тонн. За квартал, завершившийся в марте, компания увеличила добычу желруды на 7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. BHP смогла сохранить объемы на хорошем уровне, несмотря на тропический циклон в западной Австралии и логистические ограничения.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК снизился на 1,93%.

Акции производителя электроники Sony дешевеют на 2,4%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 3,9%, автомобильной Toyota Motor - на 1,1%.

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing падает на 3,8%.

Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 1,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 2,2%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,36%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снижается в ходе торгов в Гонконге на 1,9%.

Падают котировки акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 3,1% и PetroChina (SPB: PTR) - на 3,2%.

Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель после падения накануне в отрицательную территорию, в то же время Brent торгуется выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день.

Между тем июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше $22, подорожав более чем на 8%.

В понедельник в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-$28 за баррель".

Майский контракт на WTI торгуется в 7:20 МСК на уровне $1,39 за баррель, подорожав на $39.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,19 (0,74%) - до $25,38 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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