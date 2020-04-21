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21 апреля 2020 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов на фоне рекордного падения цен на нефть, оказавшего давление на акции энергетических компаний. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией коронавируса. В последние недели на рынках, по-видимому, появились надежды на оживление экономики, что позволило индексу Dow Jones показать по итогам торгов в пятницу максимальный двухнедельный подъем с 1930-х годов. Однако ралли остановилось в начале этой недели, крайне насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности.

Ситуацию на рынке усугубило падение цены WTI до отрицательного уровня впервые в истории. Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель. Это рекордное падение для WTI с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones. Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель. Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 8,08% - до $25,81 за баррель.

Примерно пятая часть компаний, входящих в индекс S&P 500, опубликуют на этой неделе свои финансовые отчеты, что даст инвесторам представление о том, как меры, принимаемые для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции, повлияли на различные сектора экономики. В центре внимания будут в первую очередь результаты авиаперевозчиков и технологических компаний. Но эти отчеты, вероятно, не отразят всех последствий распространения COVID-19, поскольку повсеместное закрытие экономики США произошло лишь в последние несколько недель квартала. Поэтому инвесторы, вероятно, будут ждать указаний руководителей компаний на то, какими могут быть долгосрочные последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник снижаются на фоне небывалого падения нефтяных котировок. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился к 8:20 МСК на 1,85%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,08%. Южнокорейский индикатор Kospi снижается на 1,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,36%, гонконгский Hang Seng - на 2,3%.

В свою очередь цены на нефть WTI с ближайшей поставкой поднялись во вторник до $1,36 за баррель (подорожав на $39) после падения накануне в отрицательную зону, в то же время Brent торгуется у отметки $25,1 за баррель (-1,8%). Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день. Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются вблизи $21,4, подорожав на 4,7%. В понедельник в один из моментов цены майских фьючерсов достигали "минус" $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения. По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что падение цен - "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,805 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,521 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 апреля вырос на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (18-20 апреля) 0,22%, поднявшись до 669,76 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-09" (+1,13%), "РЖД-23" (+1,1%) и "РЖД-001P-16R" (+1,09%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-2,99%), "Газпром БО-23" (-0,84%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 1,35 млрд рублей на уровне 11% годовых, что соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Техразмещение запланировано на 23 апреля.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 28-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка текущего купона - 4% годовых. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

Группа компаний "Пионер" установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 в размере 12% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. По выпуску 29 апреля предстоит исполнение оферты.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 11-16-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 0,1% годовых. Банк завершил размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Дата погашения займа - 4 мая 2023 года. Ставка текущего купона - 10,1% годовых. По выпуску 28 апреля предстоит исполнение оферты.

ООО "Обувь России" перенесло выплату дохода за 13-й купонный период по облигациям серии БО-07 с 23 апреля на 6 мая из-за мер по предупреждению коронавирусной инфекции. "Основанием для переноса срока выплаты стало исполнение указа президента N239 от 2 апреля "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и постановление губернатора Новосибирской области N48 от 31 марта "Об ограничении доступа людей и транспортных средств", - отмечается в сообщении. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых.

ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) установило цену приобретения облигаций БО-01 в рамках оферты 21 апреля на уровне 65,5% от номинала. Сбор заявок на приобретение прошел с 10 по 17 апреля. Количество приобретаемых облигаций составит до 100 тыс. штук включительно, максимальная цена приобретения - 104% от номинала. Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года по ставке купона в размере 13,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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