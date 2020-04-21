Открытие рынка акций во вторник пройдет в "минусе" - "Алор Брокер"

Учитывая, что американские фьючерсы снижаются на 0,7%, аналитики "Алор Брокер" ждут открытия российского рынка акций во вторник в "минусе". "Естественно, что "хуже рынка" будет выглядеть "нефтянка". Компании несут огромные убытки, и они еще не полностью заложены в котировках. Поэтому бумаги данного сектора стоит покупать лишь спекулятивно. Не исключено, что нефтяные компании если не откажутся от выплат дивидендов за прошлый год, то значительно их сократят от ожидаемого уровня", - пишет в комментарии специалист Алексей Антонов.