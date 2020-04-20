Рубль вечером умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 20 апреля. Доллар и евро продолжают умеренно повышаться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне обвального падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Курс доллара США составил 74,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 54 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,05 руб./EUR1, подорожав на 67,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,08 копейки - до 77,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на фоне падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки снижение в 9,7 млн баррелей в сутки выглядит недостаточным.

Порядка 160 млн баррелей нефти хранится в настоящее время на танкерах в море, это рекордный исторический показатель, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Амру Катайя, глава компании Landmark Marine со штаб-квартирой в Каире. Компания оказывает инвесторам инспекционные, консалтинговые и другие услуги в области морского судоходства.

Амру Катайя со ссылкой на данные морских служб слежения сообщил, что из этого объема около 120 млн баррелей приходится на 60 супертанкеров водоизмещением около 2 млн баррелей. В начале апреля их число составляло от 25 до 40, в феврале - лишь 10. По его словам, стоимость фрахта судов на год для хранения нефти или товаров в море в среднем увеличилась с $8 млн до $18 млн, этот показатель, возможно, возрастет до $30 млн в будущем.

Цена майского контракта на WTI на торгах в понедельник упала ниже $11 за баррель впервые с 1998 года, свидетельствуют данные Trading Economics. Фьючерс на WTI на май торгуется со скидкой более $12 за баррель к июньскому фьючерсу. Разница в цене ближайшего и следующего за ним контрактов превышает рекордные $8,49, зафиксированные в декабре 2008 года.

Майские фьючерсы на WTI истекают во вторник вечером. Как отмечает Bloomberg, расчеты по фьючерсам на WTI, ежедневный объем торгов которыми составляет миллиарды долларов, почти всегда проходят на финансовых рынках. Незакрытые контракты ликвидируются физическими поставками нефти, если сторонам не удается договориться о внебиржевой операции. Эта нефть поступает в хранилища в терминале в Кушинге, которые быстро заполняются.

На неделе, завершившейся 10 апреля, запасы подскочили почти на 16 млн баррелей, до 55 млн баррелей. По состоянию на 30 сентября мощности нефтехранилищ в Кушинге составляли 76 млн баррелей, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration) Минэнерго США.

Трейдеры, которые не успеют закрыть позиции до вечера вторника, должны будут в течение нескольких дней сообщить продавцу, как они планируют принимать поставки, которые будут осуществляться с 1 по 31 мая. Учитывая темпы заполнения хранилищ в Кушинге, там будет сложно найти место, особенно финансовым трейдерам, которые редко имеют дело с физическими поставками, пишет Bloomberg.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 19:00 МСК упал на 44,28% - до $10,18 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь подешевел к этому времени на 8,79% - до $22,83 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 5,13% - до $26,64 за баррель.

"Исторически крутое контанго свидетельствует о том, что тяжело найти покупателей для физических баррелей, и они (ближайшие контракты - ИФ) продаются по сниженным ценам, - сказал MarketWatch президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Причина может быть в том, что в хранилищах меньше места, чем мы думаем, или в том, что трейдеры ожидают, что оно скоро сократится".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, основное движение цен на российском валютном рынке наблюдалось в первые минуты торговой сессии понедельника, когда курс рубля относительно доллара опускался до 74,75 руб./$1, отыгрывая падение цен на нефть. "В дальнейшем пара "доллар-рубль" консолидировалась вблизи уровня 75 руб./$1, несмотря на продолжившееся днем падение цен Brent до $26 за баррель. Стоит отметить, что курс рубля при таких ценах на нефть марки Brent в начале апреля и в середине марта опускался до 80 руб./$1. На наш взгляд, стабильность курса рубля обусловлена ожиданиями снижения ставки со стороны ЦБ РФ, заседание которого состоится в пятницу", - отметил Союнов.

"Даже с учетом действия сделки ОПЕК+ рынок, по всей видимости, так и не увидит восстановления нефтяных котировок без постепенного ослабления мировых ограничительных мер и их негативного воздействия на глобальный экономический рост. Дополнительным негативным фактором для рубля в понедельник выступало общее неприятие к риску, выражавшееся в снижении основных фондовых индексов и укреплении доллара как в основных валютных парах, так и к большинству валют на развивающихся рынках. Тем не менее с начала апреля рубль продолжает демонстрировать одну из лучших динамик среди валют на развивающихся рынках. Ежедневные продажи валюты Банком России на локальном рынке продолжают компенсировать сокращение притока валютной выручки из-за снижения нефтегазовых доходов. Одновременно важную поддержку рублю продолжает оказывать резкое сжатие импорта в результате действия ограничений на передвижение и закрытия международных границ", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 16 апреля продал валюту на 14,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 апреля на 72,16 копейки, до 74,6657 руб./$1, и поднял курс евро на 99,09 копейки, до 81,1019 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 49,55 копейки по отношению к пятнице и составил 74,4908 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 46,89 копейки и составил 74,5214 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 376,82 млн, из которых $790,608 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 586,212 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 83,61 копейки, до 80,9783 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 60,15 копейки и составил 80,9742 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR381,055 млн, из которых EUR80,9783 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR253,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,33% годовых, ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 6,42% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 10 б.п. - до 6,63% годовых.