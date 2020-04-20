"ВТБ Капитал" рекомендует покупать ОФЗ-26229

Аналитики "ВТБ Капитала" из среднесрочных выпусков ОФЗ рекомендуют покупать ОФЗ-26229 (YTM 6,01%), предельный объем в обращении которого – самый большой из ОФЗ, размещаемых сейчас Минфином (450 млрд руб.), говорится в обзоре инвестбанка.

"Это сделает его наиболее ликвидным из всех среднесрочных выпусков после того, как Минфин завершит его размещение (текущий размещенный объем выпуска составляет 230 млрд руб.) и обеспечит данной бумаге один из самых высоких показателей веса в индексах GBI-EM среди облигаций с фиксированным купоном. Наша цель по доходности ОФЗ-26229 составляет 5,50%", - отмечают эксперты "ВТБ Капитала".