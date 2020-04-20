Цены большинства выпусков евробондов РФ в понедельник снизились на фоне падения нефти

Москва. 20 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне продолжающегося падения нефти, а также настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене благодаря сохраняющемуся спросу участников рынка на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 20 базисных пунктов по отношению к закрытию 17 апреля и составила 113,1% от номинала, что соответствует доходности 2,97% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,85% от номинала (доходность - 0,18% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 6 базисных пунктов, до 279 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 146 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 129,64% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов, до 3,93% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 120 базисных пунктов - до 125,48% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 3,89% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению к пятнице на 46 базисных пунктов - до 110,02% от номинала, что соответствует доходности 2,94% годовых (рост на 8 пунктов к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 16 базисных пунктов, до 109,2% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 2,06% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 108 базисных пунктов - до 123% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,875% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене на 31 базисный пункт, до 107,99% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов, до 3% годовых).

"В сегменте суверенных еврооблигаций развивающихся стран сегодня наблюдается разнонаправленная ценовая динамика, без существенных изменений котировок. При этом отечественные бумаги в основном снижаются в цене, что ведет к росту их процентных ставок. Так, доходность десятилетних евробондов РФ в понедельник выросла на 2 базисных пункта, до 3,06% годовых. Основным фактором давления на российские долговые бумаги выступают снижающиеся цены на нефть, которые заметно упали за последние несколько дней на фоне опасений за восстановление спроса на углеводороды в условиях экономического спада, вызванного негативным влиянием на мировую экономику коронавирусной инфекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в понедельник. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 18:25 МСК подешевел на 42,36% - до $10,53 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила $26,32 за баррель, что на 6,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Майские фьючерсы WTI истекают во вторник вечером. Как отмечает Bloomberg, незакрытые контракты на WTI ликвидируются физическими поставками нефти, если сторонам не удается договориться о внебиржевой операции. Эта нефть поступает в хранилища в терминале в Кушинге, которые быстро заполняются.

На неделе, завершившейся 10 апреля, запасы подскочили почти на 16 млн баррелей, до 55 млн баррелей. По состоянию на 30 сентября мощности нефтехранилищ в Кушинге составляли 76 млн баррелей, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration) Минэнерго США. Трейдеры, которые не успеют закрыть позиции до вечера вторника, должны будут в течение нескольких дней сообщить продавцу, как они планируют принимать поставки, которые будут осуществляться с 1 по 31 мая. Учитывая темпы заполнения хранилищ в Кушинге, там будет сложно найти место, особенно финансовым трейдерам, которые редко имеют дело с физическими поставками, пишет Bloomberg.