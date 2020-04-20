Техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики на рынке акций - Промсвязьбанк

Техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики на рынке акций, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Однако для подтверждения движения вниз с ближайшей целью у годовых минимумов, "медведям" необходимо увести рынок ниже 2400 пунктов.

"Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал негативную динамику, чему способствовал внешний фон, - отмечает Богдан Зварич. - Продажи в наших акциях были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27 долларов за баррель. Так же давление на наш рынок оказала динамика западных фондовых площадок. И если в Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,2%, то в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P500 потеряли 1% и 0,6% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, отступив в район 2517 пунктов".

Аутсайдерами торгов выступили обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, упавшие более чем на 6%, Компанию им составили "префы" Транснефти (-3,8%). Лучше рынка торговались Система и Яндекс, выросшие на 4,5% и 3,6% соответственно. "Российский рынок в ходе торгов проявил стойкость к внешнему негативу и удержал позиции выше 2500 пунктов. Более того, несмотря на существенное снижение цен на нефть, в начале дня индекс Мосбиржи даже предпринимал попытки подъема, однако сил для закрепления на положительной территории не хватило". - указывает эксперт Промсвязьбанка.