Акции "Аэрофлота" еще не полностью включают в себя риск отмены дивидендов - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" считают текущий курс акций "Аэрофлота" необоснованным, так как котировки еще не полностью включают в себя риск отмены дивидендов за 2019 год и ожидания убыточного 2020 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Консенсус Reuters указывает на прогноз чистого убытка в размере около 50 млрд руб. в текущем году. Отрасль авиаперевозок сможет полностью восстановиться с окончанием пандемии, но и после этого будет ощущать на себе ослабление мирового спроса. Вместе с тем, мы сохраняем позитивное видение на долгосрочную биржевую историю AFLT. Компанию мы считаем устойчивой благодаря рыночным позициям, финансовой поддержке со стороны ключевого акционера - правительства, и ожидаем, что после спада компания сможет продолжить реализацию долгосрочной стратегии, направленной на операционный рост, восстановить показатели прибыли и вернуться к выплате дивидендов", - отмечает эксперт "ФИНАМа".

Также Наталия Малых добавила, что отрасль характеризуется высокой конкуренцией и избыточными мощностями, и поэтому текущий кризис приведет к уходу слабых игроков и будет способствовать снижению конкуренции в будущем.