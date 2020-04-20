Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Москва. 20 апреля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне обвального падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Курс доллара США составил 74,61 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,99 РУБ./EUR1, подорожав на 61,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 61,66 копейки - до 77,48 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 апреля на 72,16 копейки, до 74,6657 руб./$1, и поднял курс евро на 99,09 копейки, до 81,1019 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне падения цен на нефть из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса. Поддержку рисковым активам оказывает смягчение новостного фона, связанного с эпидемией коронавируса.

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки снижение в 9,7 млн баррелей в сутки выглядит недостаточным.

При этом цена майского контракта WTI упала ниже $13 за баррель впервые с марта 1999 года, свидетельствуют данные Trading Economics. Фьючерс на WTI на май торгуется со скидкой более $10 за баррель к июньскому фьючерсу. Разница в цене ближайшего и следующего за ним контрактов превышает рекордные $8,49, зафиксированные в декабре 2008 года.

Майские фьючерсы на WTI истекают во вторник вечером. Как отмечает Bloomberg, расчеты по фьючерсам на WTI, ежедневный объем торгов которыми составляет миллиарды долларов, почти всегда проходят на финансовых рынках. Незакрытые контракты ликвидируются физическими поставками нефти, если сторонам не удается договориться о внебиржевой операции. Эта нефть поступает в хранилища в терминале в Кушинге, которые быстро заполняются.

На неделе, завершившейся 10 апреля, запасы подскочили почти на 16 млн баррелей, до 55 млн баррелей. По состоянию на 30 сентября мощности нефтехранилищ в Кушинге составляли 76 млн баррелей, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration) Минэнерго США.

Трейдеры, которые не успеют закрыть позиции до вечера вторника, должны будут в течение нескольких дней сообщить продавцу, как они планируют принимать поставки, которые будут осуществляться с 1 по 31 мая. Учитывая темпы заполнения хранилищ в Кушинге, там будет сложно найти место, особенно финансовым трейдерам, которые редко имеют дело с физическими поставками, пишет Bloomberg.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 15:00 МСК упал на 38,48% - до $11,24 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь подешевел к этому времени на 11,79% - до $22,08 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 6,34% - до $26,3 за баррель.

"Исторически крутое контанго свидетельствует о том, что тяжело найти покупателей для физических баррелей, и они (ближайшие контракты - ИФ) продаются по сниженным ценам, - сказал MarketWatch президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. - Причина может быть в том, что в хранилищах меньше места, чем мы думаем, или в том, что трейдеры ожидают, что оно скоро сократится".

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что ряд штатов на этой неделе начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Первыми открыть некоторые магазины планируют Техас и Вермонт. Ранее Трамп сообщил, что разработан план по восстановлению экономики. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода времени.

Власти Дании с 20 апреля разрешили возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Кроме того, в стране позволили возобновить посещение занятий школьникам до 5-го класса и дошкольникам. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно. В свою очередь, в Германии с понедельника будут открыты часть магазинов, а с 4 мая - школы.

"В рамках текущей недели рубль формально имеет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, по итогам которого мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. Однако в условиях ограниченных объемов налоговых выплат и сдержанного аппетита к риску у международных инвесторов данные факторы вряд ли станут источником существенного улучшения позиций рубля. В случае умеренно позитивного внешнего фона к концу недели российская валюта может вернуться в коридор 73-74 руб. в паре с долларом и ниже 80 руб. в паре с евро. Внешний фон при этом продолжит определяться динамикой распространения коронавируса в мире. Темпы распространения остаются весьма высокими (75-85 тыс. новых случаев в день), порождая ожидания продления мер карантина, поэтому значимых поводов для оптимизма не так много", - отметил аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"За выходные ситуация с распространением коронавируса в наиболее пострадавших регионах улучшилась; в частности, похоже, что в Нью-Йорке пик эпидемии пройден. Однако эти улучшения все же не позволят быстро ослабить карантинные меры. Хотя многие страны и намереваются приступить к этому, вероятно, действовать они будут очень постепенно, потому что в отсутствие вакцины ослабление карантина не означает быстрого возврата к привычному образу жизни, поскольку будет сохраняться риск новой вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому, на наш взгляд, оптимизм, наблюдаемый в последнее время на глобальных рынках, окажется кратковременным", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"На предстоящей неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов. Итоги заседания ЦБ РФ вряд ли смогут оказать ощутимое влияния на котировки, однако настрой регулятора на снижение может зависеть от сложившейся к концу недели ситуации в рублевом сегменте. Динамика, однако, останется ограниченной - от существенного ослабления российскую валюту сдерживают операции ЦБ и Минфина, однако дальнейшее снижение цен на нефть продолжит оказывать давление на курс", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 16 апреля продал валюту на 14,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. 15 апреля объем продаж валюты составил 13 млрд рублей, 14 апреля - 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 6,33% годовых, ставка на срок 1 месяц выросла на 1 б.п. - до 6,42% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 5 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 10 б.п. - до 6,63% годовых.