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20 апреля 2020 года 16:47
Доходности ОФЗ могут еще снизиться - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка полагают, что доходности ОФЗ могут еще снизиться, сообщается в обзоре банка. 24 апреля состоится очередное заседание совета директоров ЦБ РФ. Регулятор в пятницу заявил, что снижение ключевой ставки – основной вариант для рассмотрения на этом заседании и что возможен больший, чем 25 б.п., шаг снижения. "На наш взгляд, будет выбран вариант 50 б.п., поскольку экономика тормозится, а инфляционный скачок сходит на нет", - пишут аналитики Газпромбанка. Рынок ОФЗ на прошлой неделе показал сильную динамику. Доходности коротких выпусков снизились на 20-35 б.п., средний и длинный участки кривой опустились на 35-45 б.п. Основное движение пришлось на пятницу – рынок воспринял комментарии ЦБ как сигнал к снижению ставки на 50 б.п., что отразилось на доходностях коротких выпусков, которые достигли 5,50-5,60%. "Если решение регулятора не оправдает надежд участников рынка, мы можем увидеть ограниченную коррекцию", - считают специалисты. "В среднесрочной перспективе доходность ОФЗ может уйти ниже 5,0%. В стратегии по рынку долга от 7 апреля мы рассмотрели сценарии поведения кривой ОФЗ в зависимости от дальнейшей динамики цен на нефть и макропоказателей. В наилучшем сценарии мы исходили из того, что ЦБ РФ не опустит ключевую ставку ниже 5,0%. Однако текущая тональность регулятора вкупе с ожиданиями просадки экономики (наш прогноз – спад на 2,5%) при умеренной инфляции (наш прогноз – 3,7% в конце года) позволяют исходить из того, что цикл снижения ставки может продолжиться. Рынок ОФЗ будет это учитывать с опережением, что на горизонте ближайших месяцев делает возможными доходности госдолга ниже 5%. Но учитывая высокую неопределенность, мы подтверждаем свою рекомендацию позиционироваться в коротких бумагах. Это позволит заработать на реализации положительного сценария, при этом сократив чувствительность к рискам при неблагоприятном развитии ситуации", - пишут аналитики банка. На неделе с 13 апреля вложения нерезидентов в ОФЗ выросли на ~23 млрд руб. после чистого оттока ~14 млрд руб. неделей ранее, по оценке Газпромбанка на основе данных НРД. Основной объем пришелся на среду и пятницу (по 12 млрд руб.). При этом покупки наблюдались в бумагах сроком до погашения 4-6 лет (+39 млрд руб.), а в более длинных выпусках со стороны нерезидентов наблюдались продажи. Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям, на этой неделе сохранится сравнительно высоким - ~95 млрд руб. (~62 млрд руб. неделей ранее), из них ~21 млрд руб. – по ОФЗ. Объем платежей по еврооблигациям составит ~1,2 млрд долл. (~1,3 млрд долл. неделей ранее). Внешние события, способные, по мнению специалистов Газпромбанка, оказать влияние на российский долговой рынок: - 23 апреля – решение ЦБ Турции по ставке. Если, вопреки ожиданиям рынка о сохранении ставки на уровне 9,25%, ставка будет понижена вслед за ЦБ ЮАР, который неожиданно понизил ставку на 1 б.п. на прошлой неделе, мы ожидаем укрепление турецкой лиры и других валют формирующихся рынков. - Также 23 апреля ожидается публикация индексов деловой активности PMI и данных по занятости США, которые позволят получить представление о масштабах воздействия коронавируса на экономику США. Если индексы PMI снизятся и/или данные по безработице покажут рост сильнее ожиданий рынка, вероятно дальнейшее укрепление доллара и снижение доходностей UST на усилении опасений инвесторов в отношении экономики США. - 23 апреля также выйдут индексы деловой активности PMI еврозоны. Снижение сильнее ожиданий рынка может оказать давление на евро. - В среду, 22 апреля, ожидается видеоконференция лидеров ЕС, по итогам которой могут быть приняты решения в отношении дополнительных мер поддержки экономики еврозоны, которые могут поддержать евро.
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