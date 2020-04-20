"БКС Глобал Маркетс" считает, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$; возможное снижение ставки ЦБ РФ опустит курс рубля на 0,5-1 руб./$, говорится в обзоре компании.

Рубль продемонстрировал хорошую устойчивость на прошлой неделе, когда вслед за растущим разочарованием относительно новой сделки в рамках ОПЕК++ цены на нефть упали.

Аналитик компании Владимир Тихомиров считает, что на предстоящей неделе главным фактором, который будет определять динамику курса рубля (помимо нефти), станут ожидания от предстоящего заседания ЦБ 24 апреля. "Очередные заявления председателя банка Э. Набиуллиной, которые она озвучила в прошедшую пятницу, оставляют мало сомнений относительно возможных действий ЦБ: мы считаем, что шансы на снижение ставки значительно выросли. В связи с этим мы изменили свой краткосрочный прогноз по ставке – 24 апреля мы ожидаем ее снижения на 50 б.п. и, возможно, еще одного снижения в июне, что окажет определенную поддержку банкам и компаниям в период пика кризиса. Однако по мере роста инфляции и прохождения критической стадии эпидемии ЦБ может вновь повысить ставку: мы сохраняем прогноз инфляции на конец года в 5% и ожидаем, что ставка в декабре может составить 5,75-6%", - пишет он.

"Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$; возможное снижение ставки опустит курс рубля на 0,5-1 руб./$. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит 73,4 руб./$, а к концу года российская валюта может укрепиться до 72 руб./$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр." - указывает Владимир Тихомиров.