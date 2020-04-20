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Главная / Мнения аналитиков / "БКС Глобал Маркетс" считает, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$
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20 апреля 2020 года 16:26
"БКС Глобал Маркетс" считает, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$; возможное снижение ставки ЦБ РФ опустит курс рубля на 0,5-1 руб./$, говорится в обзоре компании. Рубль продемонстрировал хорошую устойчивость на прошлой неделе, когда вслед за растущим разочарованием относительно новой сделки в рамках ОПЕК++ цены на нефть упали. Аналитик компании Владимир Тихомиров считает, что на предстоящей неделе главным фактором, который будет определять динамику курса рубля (помимо нефти), станут ожидания от предстоящего заседания ЦБ 24 апреля. "Очередные заявления председателя банка Э. Набиуллиной, которые она озвучила в прошедшую пятницу, оставляют мало сомнений относительно возможных действий ЦБ: мы считаем, что шансы на снижение ставки значительно выросли. В связи с этим мы изменили свой краткосрочный прогноз по ставке – 24 апреля мы ожидаем ее снижения на 50 б.п. и, возможно, еще одного снижения в июне, что окажет определенную поддержку банкам и компаниям в период пика кризиса. Однако по мере роста инфляции и прохождения критической стадии эпидемии ЦБ может вновь повысить ставку: мы сохраняем прогноз инфляции на конец года в 5% и ожидаем, что ставка в декабре может составить 5,75-6%", - пишет он. "Мы считаем, что на предстоящей неделе рубль будет торговаться в коридоре 74-76 руб./$; возможное снижение ставки опустит курс рубля на 0,5-1 руб./$. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит 73,4 руб./$, а к концу года российская валюта может укрепиться до 72 руб./$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр." - указывает Владимир Тихомиров.
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21 апреля 2020 года 10:51
Курс рубля в краткосрочной перспективе останется под влиянием динамики цен на нефть, а также общего отношения инвесторов к активам развивающихся стран, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе... читать дальше
.21 апреля 2020 года 10:39
налитики ITI Capital ждут снижения пары доллар/рубль к уровню 77 рублей из-за обвала нефтяных котировок. Дальнейшее падение рубля будет ограничено масштабными продажами валюты Минфином и техническим отскоком нефти, говорится в комментарии компании. читать дальше
.21 апреля 2020 года 10:30
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.21 апреля 2020 года 10:24
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.21 апреля 2020 года 10:13
Индекс Мосбиржи может продолжить откатываться к нижней границе зоны 2500-2700 пунктов - Промсвязьбанк
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.21 апреля 2020 года 09:58
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.21 апреля 2020 года 09:56
Российский рынок акций начнёт торговую сессию вторника в "минусе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Внешний фон перед стартом торгов в России во вторник остаётся негативным, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Индексы Азии находятся в "минусе", нефть... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:46
Пара доллар/рубль во вторник имеет все шансы продолжить восхождение, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Рубль отреагировал снижением на неординарную ситуацию на нефтяном рынке. Это вполне логично, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов: приток валюты в страну и доходы бюджета в... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:43
Фондовые индексы США завершили торги в понедельник вблизи сессионных минимумов. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник падают. Цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель, Brent торгуется выше $25 за баррель. читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:40
Учитывая, что американские фьючерсы снижаются на 0,7%, аналитики "Алор Брокер" ждут открытия российского рынка акций во вторник в "минусе". "Естественно, что "хуже рынка" будет выглядеть "нефтянка". Компании несут огромные убытки, и они еще не полностью заложены в котировках. Поэтому бумаги... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:35
мериканская валюта предпримет попытку сделать еще один шаг к середине диапазона 75-80 рублей, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Аналитики банка отмечают, что во вторник перед открытием торгов на российском рынке для рубля складывается умеренно негативный внешний фон. Давление на него окажут... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:32
Москва. 21 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:25
Падение индекса Мосбиржи во вторник утром может составить 1-2%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2475-2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 пунктов.... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:14
Цены на золото в этом году имеют потенциал роста до $1850 или даже до $2000 - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Цены на золото пытаются на этой неделе удержаться над поддержкой 1690 долларов за унцию. Масштабное вливание ликвидности ФРС привело к росту инфляционных ожиданий, поэтому наблюдаемую сейчас коррекцию цен на золото можно назвать скромной, считает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"... читать дальше
.21 апреля 2020 года 09:02
ИК "Фридом Финанс" ожидает негативную динамику на фондовых торгах во вторник утром. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир индекса Мосбиржи, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК Георгия Ващенко -... читать дальше
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