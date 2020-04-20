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20 апреля 2020 года 16:01
Рубль не испытает существенного давления в случае снижения ключевой ставки на 50 б.п. - БКС
Рубль не испытает существенного давления в случае снижения ключевой ставки на 50 б.п., в ближайшей перспективе его курс будет формироваться в диапазоне 74-75,5 рублей за доллар говорится в комментарии "БКС Премьер". Курс рубля в понедельник умеренно ослабляется, формируясь в районе 74,5 за доллар. Основное давление на рубль, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, продолжает исходить от подавленной ценовой конъюнктуры в нефти - стоимость Urals находится вблизи 15$, реализуются попытки выхода котировок российского сорта и ниже данной отметки. "Следствием сохранения столь низких нефтяных цен является возобновление увеличения покупок валюты ЦБ РФ - ежедневные объемы возвращаются на уровни $200 млн и на этой неделе могут превысить данные отметки. Заметим, что покупки валюты в данных объемах не являются основными драйверами формирования рублевого курса, однако оказывают как на курс, так и на настроения участников рынка стабилизирующее воздействие, - пишет А. Покатович. - Также мы считаем, что сценарий снижений ключевой ставки по итогам апрельского заседания ЦБ РФ сейчас воспринимается рынком как базовый. Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. - до уровня 5,5%. Полагаем, что сам факт того, что рынок "закладывается" на снижение ключевой ставки, сейчас формирует определённое давление на рублёвый курс, так как в рынке присутствуют мнения о том, что монетарной регулятор может пойти на агрессивные шаги снижения ставки, например, сразу на 100-150 б.п." Именно эти ожидания агрессивного снижения ставки, указывает специалист компании, сейчас выступают в пользу усиления давления на курс рублёвой валюты. "По нашим оценкам, если ЦБ РФ пойдет на более "спокойное" снижение на 50 б.п., то это решение не окажет на рубль существенного давления. В то же время реализация и агрессивного снижения ставки (на 100-150 б.п.) вряд ли станет для рубля критической - на наш взгляд, ослабление рублевой валюты в этом случае вряд ли превысит отметки в 76-77 рублей за доллар, - пишет Антон Покатович. - Заметим, что если по итогам апрельского задания ЦБ РФ снизит ставку на 50 б.п., а также подаст рынкам сигнал о сохранении возможностей дальнейшего снижения ставки (например, на заседаниях в начале лета), курс рубля в перспективе может получить определенную поддержку со стороны долгового рынка. При таком векторе движения ключевой ставки иностранный спрос на ОФЗ может ускорить восстановление - нерезиденты будут покупать российские долговые бумаги на ожиданиях их ценового роста в условиях продолжения снижения ключевой ставки". Эксперт "БКС Премьер" в то же время обращает внимание на то факт, что тревожность участников рынков остается на повышенных уровнях. Вирусная эпидемия все еще не прошла активную фазу распространения - выход на более устойчивую траекторию подавления экспансии вируса видится вероятным в конце мая-начале июня. Также рынкам все еще не удается в полной мере оценить масштабы давления вирусного фактора на мировые экономики - перспективы восстановления мирового роста во втором полугодии все еще остаются туманными. "В этих условиях мы можем наблюдать возвращение рынков к спадам, в целях минимизации рисков инвесторы могут использовать традиционные "сезонные" стратегии, например, такие как "sell in may and go away". При таких вводных население, как и инвесторы, могут наращивать склонность к покупкам защитных активов, в том числе в виде устойчивой долларовой валюты. По нашим ожиданиям, в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 74-75,5 рублей за доллар. В случае дальнейшего снижения нефтяных цен, а также возвращения инвесторов к наращиванию своего присутствия в защитных активах, потенциал рублёвого ослабления в весенней перспективе оценивается нами на уровнях 77-78 рублей за доллар. Не исключаем, что при новых "волнах" рыночного пессимизма, рублевая валюта временно может ослабляться к уровням 80 рублей за доллар и ниже", - указывает А. Покатович.
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