ИК "Велес Капитал" считает, что 24 апреля ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 25 бп

Положительная динамика рубля с начала апреля и сохранение темпов роста годовой инфляции на уровне не выше 3% открывают хорошую возможность для ЦБ РФ снизить ключевую ставку 24 апреля на 25 бп, говорится в обзоре ИК "Велес Капитал".

Уже в предстоящую пятницу ЦБ может возобновить цикл смягчения процентной политики, считает специалист ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Еще в начале апреля главой ЦБ был отмечен лишь некоторый потенциал снижения ключевой ставки в 2020 г. На следующей конференции, неделю спустя, Э. Набиуллина сообщала, что ЦБ может вернуться к процессу смягчения процентной политики со второй половины текущего года, однако уже на заседании 24 апреля будет рассматривать в качестве одного из вариантов вопрос снижения ключевой ставки. На пресс-конференции 17 апреля глава ЦБ назвала вариант смягчения процентной политики в качестве основного, который будет рассматриваться на ближайшем заседании.

"Мы полагаем, что решение на заседании 24 апреля будет во многом зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке в течение текущей недели и от свежих недельных данных по инфляции. Положительная динамика рубля с начала апреля и сохранение темпов роста годовой инфляции на уровне не выше 3%, на наш взгляд, открывают хорошую возможность для ЦБ РФ снизить ключевую ставку 24 апреля на 25 бп (до 5,75% годовых)", - пишет Ю. Кравченко.