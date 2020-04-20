Показателем интереса инвесторов к российским бумагам остается долговой рынок - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Показателем интереса инвесторов к российским бумагам остается долговой рынок, говорится в комментарии аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова. В понедельник наблюдается хороший спрос по госдолгу. Доходность по 10 летним ОФЗ продолжает снижаться, сейчас на уровне 6,27%.

"Повышенный спрос на российский госдолг появился после заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании - 24 апреля. Снижение процентной ставки стало бы хорошим сигналом для российской экономики в сложный период. Так как это общий тренд для мировых Центробанков, а ЦБ РФ ранее действовал в основном в противофазе", - отмечает В. Марков.

По мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", ситуация в мировой экономике остается напряженной из-за закрытия предприятий на фоне изоляции. МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3%. Лидеры некоторых стран из-за роста безработицы постепенно смягчают режим карантина. Дональд Трамп заявил о том, руководители штатов могут сами принимать решение о поэтапном снятии карантина. В ЕС уже открываются некоторые кафе, но из-за отсутствия туристов, заведения в основном остаются пустыми. Пока никто не знает, сколько времени займет снятия карантина, в основных странах. Помимо снятия карантина, должна поменяться психология поведения населения, что также займет некоторое время. К осени можно увидеть результаты действий финансовых властей и оживление мировой экономики, полагает Виктор Марков.