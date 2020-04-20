Избежать существенного ослабления рублю помогают операции ЦБ и Минфина - Банк "Санкт-Петербург"

Российская валюта продолжает следовать за нефтью - в понедельник рубль теряет более 1% и торгуется вблизи 74,6 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Индекс Мосбиржи торгуется близи уровня закрытия в пятницу. На предстоящей неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов.

"Итоги заседания ЦБ РФ вряд ли смогут оказать ощутимое влияния на котировки, однако настрой регулятора на снижение может зависеть от сложившейся к концу недели ситуации в рублевом сегменте. Динамика, однако, останется ограниченной - от существенного ослабления российскую валюту сдерживают операции ЦБ и Минфина, однако дальнейшее снижение цен на нефть продолжит оказывать давление на курс", - отмечают эксперты банка.