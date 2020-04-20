Продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать золото вверх в ближайшие недели - БКС Глобал Маркетс

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают, что в пятницу вслед за ростом на рынках "аппетита" на риск цены на золото вновь ушли ниже планки в $1700/унцию.. Но специалисты компании по-прежнему считают, что продолжение процесса накачки мировой финансовой системы ликвидностью будет подталкивать цены на золото вверх в ближайшие недели, говорится в их обзоре.