Рубль/доллар до конца июня может укрепиться до 69-70 - ITI Capital

По мнению аналитиков ITI Capital, рубль по отношению к доллару до конца июня может укрепиться до 69-70, говорится в обзоре инвесткомпании. "К этому моменту ОФЗ могут возвратиться к докризисным уровням 20 февраля, что позволит рублю продолжить укрепление, но отставание от динамики доходности ОФЗ сохранится из-за дешевой нефти, стоимость которой к концу июня вряд ли превысит $35/барр., согласно нашим прогнозам", - отмечают эксперты ITI Capital.

ЦБ снизит ставку на 25 б.п., до 5,75%, и перейдет к более регулярным снижениям в рамках монетарных мер поддержки экономики, а также социальных и демографических проектов государства, полагают аналитики. "Следовательно, до конца года мы ждем снижения на четырех заседаниях по 25 б.п. - 19 июня, 24 июля, 18 сентября и 18 декабря, итого - 100 б.п. до 4,75-5%. Исходя из текущей доходности в ОФЗ заложено снижение ставки на 50 б.п. до конца года". - заключают в ITI Capital.