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20 апреля 2020 года 11:33

Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне падающей нефти и ослабления рубля

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления рубля и дешевеющей нефти на опасениях заполнения мировых нефтехранилищ в условиях низкого спроса из-за пандемии COVID-19.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2534,52 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1071,56 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 74,54 рубля (+0,55 рубля), утром курс поднимался выше 75 руб./$1.

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1% и +1,9% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на нефтяном рынке по-прежнему наблюдается перепроизводство сырья, которое просто некуда девать из-за заполненности хранилищ. Особенно напряженная ситуация в Северной Америке, поэтому спред между североамериканской нефтью WTI и Brent уже превысил $10.

В случае пробоя Brent отметки $27 за баррель, следующей целью движения станет психологическая отметка $25 за баррель. "Нефтянка" оказывает давление на российский рынок акций, однако выросший доллар подогревает рублевые цены бумаг. В минувшую пятницу глава Банка России дала четкий намек о снижении ставки уже в эту пятницу, поэтому рубль находится под давлением как из-за дешевеющей нефти, так и в ожидании снижения ставки.

Учитывая неизбежность сильного падения российской экономики, взгляд на рубль остается пессимистичный, в среднесрочной перспективе доллар может вернуться выше отметки 80 руб./$1. Падающий рубль поддержит бумаги экспортеров, прежде всего "Норильского никеля", который должен быть лучше рынка еще и из-за растущих цен на никель, палладий и платину. Однако в связи с общим негативным фоном на сильный рост бумаги рассчитывать не стоит, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, нефтяные цены остаются слабыми - инвесторы с ужасом ждут, что будет, когда заполнятся емкости для хранения нефти. Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости не были, их объем не безграничен. Когда они заполнятся, цены на нефть спикируют вниз. Картель ОПЕК+ заключил соглашение о сокращении предложения нефти на 9,7 млн б/с, а по оценке генерального директора сланцевой нефтяной компании, работающий в пермском нефтегазоносном бассейне, Parsley Energy Мэтта Галлахера, в настоящее время наблюдается "шок спроса" на 30 млн б/с. По оценке Галлахера, в первой половине года можно будет увидеть "однозначные" цены на легкую нефть WTI.

Цены на нефть Brent спокойно могут прогуляться вниз в район $21,65-23 за баррель. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти Brent находится в районе $25 за баррель.

Рынок акций в ближайшие недели будет слабопредсказуемым. Президент США Дональд Трамп планирует в мае ослабить карантинные меры в США, чтобы возобновить экономическую деятельность. Трамп выступает за постепенное возвращение к нормальной жизни в тех регионах, где коронавирус не получил сильного распространения. Результаты очередного этапа тестирования препарата для лечения COVID-19 "Ремдисивир" будут опубликованы в последних числах апреля, и пока неясно, какими они будут.

С вложениями в акции сейчас надо быть осторожным. Восстановительное ралли на американском рынке может взять паузу. Наступившая неделя будет относительно спокойной с точки зрения публикации макроэкономической статистики, однако стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе и индекса PMI для сферы услуг в США за апрель (выйдут в четверг). В пятницу США выпустят индекс настроения потребителей Мичиганского университета за апрель, отмечает Верников.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что основным фактором для рынков на этой неделе продолжит оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Количество заболевших в мире продолжает расти и на утро понедельника уже превысило 2,4 млн человек, что сдерживает покупки в рисковых активах на опасениях усиления влияния пандемии на мировую экономику. Однако ожидание прохождения пика заболеваемости в некоторых странах и объявления планов по смягчению карантинных мер в США и Германии будут способствовать росту спроса на риск.

На рынке энергоносителей нефть остается слабой, цена Brent может в ходе недели предпринять попытку отступления к нижней границе диапазона $25-29 за баррель.

В целом настроения на мировых рынках утром в понедельник умеренно негативные, что способствует продажам в российских акциях. Индекс МосБиржи может предпринять попытку ухода под нижнюю границу диапазона 2500-2700 пунктов. В случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов рынок закрепится ниже 2500 пунктов и продолжит движение в сторону минимумов прошлой недели, считает Зварич.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 1,4-3%, Dow Jones впервые с 10 марта завершил торги выше отметки 24000 пунктов. Основные индексы прибавили более 25% по сравнению с минимальными отметками, зафиксированными в марте, пишет CNBC.

Поддержку рынку оказали новости о том, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences (SPB: GILD), проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Исследователи медицинского центра Чикагского университета сообщили о "быстром выздоровлении" 125 пациентов с COVID-19, принимавших экспериментальный препарат remdesivir, пишут СМИ.

В то же время представитель Чикагского университета отметил, что делать какие-либо выводы на основе этих результатов преждевременно.

Оптимизм инвесторов также связан с заявлением президента США Дональда Трампа, который считает, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло.

Между тем, в понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%) на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК) и слабой статистики из Японии; "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,7%), однако растет Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,6%).

НБК снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Тем временем положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте составило 4,95 млрд иен ($459 млн) против 522,7 млрд годом ранее. При этом эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне 420 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта сократился на 5% в годовом выражении, до 6,35 трлн иен, экспорт упал на 11,7%, до 6,36 трлн иен.

Нефть утром в понедельник возобновила падение из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса; цена Brent находится более чем на $1 ниже уровня закрытия 17 апреля. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $27,27 за баррель (-2,9% и +0,9% в пятницу), июньская цена WTI - $23,54 за баррель (-6%).

В американском Техасе на некоторых направлениях физических поставок покупатели платили за баррель WTI до $2, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям придется вскоре доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти, пишет агентство Bloomberg.

Обвал цен на нефть продолжается несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-10,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%).

Подорожали бумаги "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,623 млрд рублей (из них 2,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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