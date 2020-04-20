Масштабная волна неплатежей надвигается на электроэнергетический сектор РФ - "ВТБ Капитал"

Первые предварительные данные (за период после 6 апреля 2020 года, когда правительство запретило начисление пени и отключение потребителей от услуг в случае неплатежей за электро- и теплоснабжение) свидетельствуют о том, что на отрасль надвигается масштабная волна неплатежей, сообщается в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

"В частности, ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) зафиксировало уменьшение поступлений платежей на 46% (54% за тепло и 37% за электроэнергию), ПАО "МОЭК" заявило о сокращении платежей за тепло вдвое по некоторым категориям потребителей, ООО "Сибирская генерирующая компания" показало 40%-ное снижение платежей за тепло, ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) сообщило о падении платежей за тепло на 60-70%. Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в одном из последних интервью заявил, что Минэнерго прогнозирует по итогам 2020 года снижение платежей за электроэнергию на 15-20%", - пишут эксперты.

Аналитики также отмечают, что учитывая ежемесячный характер платежей со стороны населения, изменения в оборотном капитале могут сказаться на результатах компаний за второй квартал 2020 года (будут публиковаться в июле-августе 2020 года).

"Между тем продолжается обсуждение мер поддержки отрасли: к настоящему моменту президент Владимир Путин объявил о субсидировании для системообразующих компаний кредитов для финансирования потребностей в оборотном капитале, а Минэнерго допустило возможность сокращения инвестпрограммы "Россетей" (MOEX: RSTI) на 2020 год. Время покажет, будет ли этих мер достаточно для покрытия кассового разрыва - который мы оцениваем в 1-1,5 трлн рублей ($20 млрд) - или же волна неплатежей распространится далее по всей сбытовой цепочке", - говорится в аналитическом материале.

В то же время аналитики обращают внимание на то, что исходя из имеющихся данных, негативное воздействие связанных с эпидемией коронавируса ограничительных мер на спрос остается умеренным - с момента их введения спрос снизился лишь на 2,8%. Более того, снижение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой и второй ценовых зонах на 17% и 12% соответственно может показаться весьма значительным, однако такое снижение отчасти обусловлено высокой базой первого полугодия 2019 года и поэтому не сильно сказывается на показателях прибыли в годовом исчислении, подчеркивают они.