.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях смягчения карантина на Западе, неделю закрыл в минусе
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика снизится в 2020 году на 5,5% - МВФ
МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%, мировая экономика снизится на 3%. По оценке Фонда, многие страны столкнутся с рецессией в результате ситуации с коронавирусом
 
Бюджет России может недополучить триллион рублей
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон...
 
Россияне стали хуже обслуживать свои долги
В марте по отношению к февралю доля просроченных кредитов существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились "Известия". Больше всего...
 
Уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года
В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. По словам источников...
 
17 апреля 2020 года 19:55

Рынок акций РФ в пятницу вырос на ожиданиях смягчения карантина на Западе, неделю закрыл в минусе

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2534,97 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1078,69 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,4%.

Доллар просел до 74,02 рубля (-0,13 рубля), утром курс падал к 73,4 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 5,3-5,6%, доллар вырос на 0,27 рубля.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Мосбиржи" (+4,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,1%) на фоне снижения цен на золото (-1,5%, до $1705,9 за унцию). Также просели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, концовка недели на российском рынке прошла на позитивной волне. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных мер. В Китае ВВП снизился на 6,8% в I квартале, но в марте промышленное производство упало всего на 1,1% в годовом выражении. К тому же глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина намекнула, что снижение ставки будет рассматриваться в качестве основного варианта на следующем заседании регулятора 24 апреля.

Если на будущей неделе европейские страны и США продолжат работать в направлении снятия ограничений с бизнеса, то на рынках будет преобладать оптимизм, хотя нельзя исключать периоды снижения на фоне негативной статистики или каких-либо прогнозов, считает эксперт.

Ночные новости об эффективности препарата Gilead Sciences (SPB: GILD) под названием Remdesivir при лечении пациентов в тяжелом состоянии коронавирусной инфекции обнадеживают в мыслях появления оружия в руках человечества против глобальной пандемии. Все секторы в Европе растут, а сектор путешествий и гостеприимства показывал рост более 6%.

Саудовская компания Saudi Aramco объявила о том, что снизит поставки своим клиентам как внутри страны, так и за ее пределы, до 8,5 млн б/с, что соответствует обязательствам в рамках нового нефтяного соглашения. Американская ConocoPhillips (SPB: COP) планирует снизить североамериканское производство на 225 тыс. б/с. Таким образом, производители начали озвучивать свои планы по снятию навеса предложения с рынка, что должно принести свои плоды в обозримом будущем. С другой стороны, если в Европе и США продолжат смягчать карантинные меры, то спрос также начнет восстанавливаться раньше, чем это ожидалось, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), надежды на восстановление мировой экономики подкрепляются представленным президентом США Трампом планом по поэтапному снятию ограничений, реализация которого в наименее пострадавших штатах может стартовать уже в пятницу, а также ощутимым улучшением ситуации с COVID-19 в Германии.

Можно наблюдать стабилизацию динамики заболеваемости в США, однако о замедлении пока говорить не приходится, критической она остается во Франции и Великобритании. Вкупе это может спровоцировать пересмотр ближайших перспектив восстановления деловой активности и спровоцировать новый виток распродаж на фондовых рынках. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать последствия коронавируса для крупнейшего бизнеса в квартальных отчетах американских компаний.

Согласно прогнозам ОПЕК, во втором квартале ожидается среднее снижение спроса на нефть в объеме 6,8 млн б/с, однако к четвертому кварталу цифра составит уже 3,5 млн б/с. Это может создать возможности для восстановления цен к концу года, однако в ближайшей перспективе давление на котировки нефти сохранится, полагают эксперты.

В целом, негативная макростатистика из США и Китая создает риск ухудшения ожиданий рынка о влиянии пандемии на экономику и может спровоцировать новый виток выхода инвесторов из рисковых активов, в том числе рублевых. Операции ЦБ РФ и Минфина продолжают поддерживать курс рубля ниже 75 руб./$1, при этом потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным до разрешения ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, на прошедшей пресс-конференции ЦБ РФ председатель регулятора Эльвира Набиуллина продолжила придерживаться мягкой риторики относительно ключевой ставки и в очередной раз подчеркнула, что вопрос снижения ставки будет рассмотрен уже на заседании в следующую пятницу. Ожидания продолжения смягчения ДКП повышают привлекательность российского долга, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков ожидаемо корректировались вниз наряду с котировками золота. Мировые рынки в пятницу выросли, инвесторы начинают адаптироваться к слабым макроэкономическим данным и предпочитают фокусироваться на надеждах скорого достижения пика заболеваний коронавирусом и восстановления экономической активности. Кроме того, на рынок поступают сообщения об успешном тестировании лекарства против заболевания.

Котировки нефти Brent пытаются сохранить поддержку $27,5 за баррель, которая может позволить им продолжить попытки штурма уровня $30 за баррель. С фундаментальной точки зрения как минимум до мая особенных позитивных сигналов рынку нефти ждать не приходится. "Быкам" можно рассчитывать разве что на оптимизм, связанный с надеждами на скорый пик пандемии.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу удержались выше средних полос Боллинджера дневных графиков 2530 и 1050 пунктов, а значит, "быки" пока не теряют надежды поднять их выше, в район апрельских пиков 2715 и 1170 пунктов. Краткосрочный импульс к росту на рынке на уходящей неделе, однако, ослаб, что указывает на повышенные риски возвращения к продажам при преодолении поддержек.

Следующая неделя ожидается более спокойной с точки зрения макроэкономических данных, а самым напряженным днем может стать четверг, когда будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в Европе и США за апрель, а также еженедельная статистика по американскому рынку труда. Риски возвращения к продажам при негативных сигналах сохраняются, но панические настроения с рынков на данный момент ушли. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2450-2600 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 прибавил 3,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%) благодаря данным о ВВП Китая, "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,8-3,4%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,6%, превысив 2840 пунктов).

Президент США Дональд Трамп уверен, что и Штатам, и другим странам G7 удастся преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Кроме того, Трамп заявил, что власти американских штатов, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы.

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении (первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году) при прогнозах снижения на 6,5%. При этом падение ВВП относительно четвертого квартала 2019 года составило 9,8% при ожидавшемся снижении на 9,9%.

В США индекс опережающих экономических показателей Conference Board в марте снизился до минус 6,7%, при прогнозах падения до минус 7,2%.

Нефть Brent в пятницу подросла на ожиданиях, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло; цена к 18:50 МСК находилась на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $28,33 за баррель (+1,8% и +0,5% в четверг).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+10,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-15,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,174 млрд рублей (из них 13,685 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 апреля 2020 года 19:56
Рынок акций РФ снизился после 3-недельного роста, давление оказала просевшая нефть
Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью.    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:50
Рубль вечером разнонаправленно торгуется к доллару и евро вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке.    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:33
Риски продаж сохраняются, но паника отступила - ИК "Велес Капитал"
Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:15
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление рубля к доллару снизит себестоимости добычи нефти в России - Rystad Energy
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 17:44
Трамп открывает экономику и новые перспективы для цен акций - "БКС Брокер"
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:46
ЦБ РФ дал сигнал рынку о снижении ключевой ставки в апреле, скорее всего, на 50 б.п. - аналитики
Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:21
Рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе" - "Открытие Брокер"
оссийский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:01
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:00
Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики
Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 15:38
Рынок акций может завершить неделю на оптимистичной ноте - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 15:18
"БКС Премьер" считает, что ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер". "С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 14:58
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии - ИК "Фридом Финанс"
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 14:20
Скорее всего, ЦБ РФ понизит ставку на 50 б. п. на заседании в следующую пятницу до 5,5% - Альфа-банк
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что Совет Директоров ЦБ будет "предметно" обсуждать опции снижения процентной ставки 24 апреля, отмечаетсяч в комментарии Альфа-банка. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что это...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.