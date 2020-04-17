Рубль вечером разнонаправленно торгуется к доллару и евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 74,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,62 РУБ./EUR1, подорожав на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,9 копейки - до 77,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за котировками валют на глобальном рынке. Участники торгов фиксируют прибыль по доллару в том числе, в паре с евро, на фоне сигналов об улучшении ситуации с эпидемией коронавируса и сообщений об успешном испытании разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences (SPB: GILD) экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило медицинское издание Stat. Оно ссылается на видео, сделанное одним из исследователей медицинского центра Чикагского университета, участвующим в тестировании препарата remdesivir. В нем говорится, что большинство пациентов, проходивших лечение, были выписаны из больницы, лишь двое скончались.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддержку рынкам продолжают оказывать и планы ряда европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Власти Дании планируют снять еще один ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Ранее на этой неделе стало известно, что школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятия. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что страна готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

При этом глобальные инвесторы почти не отреагировали на статданные о падении ВВП Китая. Показатель рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что вопрос о снижении ключевой ставки будет предметно рассмотрен на заседании совета директоров ЦБ РФ уже в следующую пятницу, 24 апреля. Заседание является опорным с публикацией пресс-релиза по ключевой ставке, среднесрочного макроэкономического прогноза и с пресс-конференцией председателя регулятора.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Повышение ставки маловероятно. Но все детально будет рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе", - добавила глава ЦБ РФ.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль пытался расти на фоне сигнала от главы ЦБ России о возможном снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. "Сегодня днем рубль попытался расти на фоне сигнала от главы ЦБ России о возможном снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. Хотя консенсус рынка заключается в ее снижении на 25 б.п., некоторые аналитики считают, что снижение будет сразу на 50 б.п. На этом фоне кривая ОФЗ опустилась на 15-20 б.п. Помимо этого, рискованные активы поддерживаются общим ощущением победы над пандемией. Вчера администрация Дональда Трампа выпустила руководство штатам для поэтапного снятия ограничений и возобновления экономической активности. По словам главного иммунолога целевой группы по коронавирусу в Белом доме, план предусматривает "довольно продуманную программу для восстановления нормального состояния". Ряд европейских стран уже на следующей неделе собирается открыть некоторые предприятия малого бизнеса и детские сады. Рубль также поддерживается проводимыми операциями ЦБ по продаже валюты", - отметила Наумова.

"Настроения на российском валютном рынке вновь несколько улучшились, несмотря на сохранение нефтяных котировок вблизи отметки $28 за баррель. Умеренное укрепление рубля в моменте происходит на фоне оптимизма на глобальных площадках на фоне новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса в Чикаго. Кроме того, российский рынок, как и прочие финансовые рынки, игнорирует негативную статистику из Китая благодаря позитивным новостям о возможном скором смягчении карантинных мер в США", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в пятницу. WTI продолжает сильно дешеветь на опасениях быстрого заполнения нефтехранилищ в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 2,12% - до $28,41 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,29% - до $25,2 за баррель.

Намного более заметны темпы снижения демонстрирует фьючерс на нефть WTI на май, цены на который в ходе торгов пятницы опускалась до минимальных с ноября 2001 года $17,65 за баррель, пишет Trading Economics. В 19:00 МСК фьючерс на нефть WTI на май подешевел на 7,95% - до $18,3 за баррель.

Ближайший контракт WTI торгуется с большой скидкой к более поздним контрактам в связи с опасениями, что мощности хранения вскоре будут исчерпаны, пишет MarketWatch. Как отмечает Bloomberg, это объясняет разрыв динамики Brent и WTI.

Июльский контракт WTI торгуется примерно на $12 за баррель дороже майского, отметил главный аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

"Такое крутое контанго свидетельствует о сильной напряженности на физическом рынке, поскольку нефтехранилища в США заполняются с рекордной скоростью", - отметил он.

Как сообщает The Wall Street Journal, направляющиеся в сторону побережья Мексиканского залива танкеры с саудовской нефтью могут еще сильнее усугубить ситуацию с рекордным избытком предложения на рынке США.

Саудовская нефть в объеме, примерно в семь раз превышающем тот, что регион обычно получал от страны в тот же месяц в прошлом году, быстро заполнит места в нефтехранилищах, что окажет давление на уже низкие цены в ключевых регионах, где добывается сланцевая нефть, и заставит производителей приостановить добычу.

ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России. 14 апреля объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 76,78 копейки, до 73,9441 руб./$1, и опустил курс евро на 1,1681 рубля, до 80,111 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился на 36,32 копейки по отношению к четвергу и составил 73,9953 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 24,42 копейки и составил 74,0535 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 743,44 млн, из которых $755,032 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 988,408 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 84,9 копейки, до 80,1422 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 38,98 копейки и составил 80,3688 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,501 млн, из которых EUR161,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR301,534 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 6,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,41% годовых, ставка на срок 3 месяца - на 1 б.п., до 6,57% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 6,73% годовых.