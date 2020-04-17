Рынок акций РФ снизился после 3-недельного роста, давление оказала просевшая нефть

Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 9 по 15 апреля составил порядка $50 млн (рекордный приток с середины февраля) против притока $10 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $60 млн (четвертая неделя притока), на предыдущей неделе приток равнялся $45 млн.

В период с 13 по 17 апреля индекс МосБиржи снизился на 5,3% и составил 2534,97 пункта, индекс РТС потерял 5,6% и достиг 1078,69 пункта на фоне роста доллара до 74,02 руб./$1 (+0,27 рубля) и падения июньской нефти Brent на 11,6% или $3,7 (до $28,33 за баррель).

Рынок акций РФ начал торговую неделю с коррекционного снижения вслед за фондовыми площадками Азии и США, а также на фоне слабости нефти, несмотря на заключение соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи сырья; выросли бумаги золотодобывающих компаний. Индекс МосБиржи просел ниже 2630 пунктов, РТС - ниже 1125 пунктов; большинство бирже в Европе не работало в связи с пасхальными праздниками. Нефть Brent откатилась в район $32 за баррель.

Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще 3,7 млн б/с за счет падения производства из-за падения цен. Сделка ОПЕК++ не особо впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Локальную поддержку нефтяным ценам вечером в понедельник оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн б/с, а не на 10 млн б/с.

Во вторник попытки роста рынка акций завершились распродажами вслед за откатом нефти (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2630 пунктов, РТС - выше 1130 пунктов, а в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний ("Полюс", Polymetal, "Селигдар") на фоне 8-летних рекордов по золоту. Локальную поддержку акциям "Газпрома" (+1,1%) оказали дивидендные новости: концерн может выплатить за 2019 год дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.

В США период квартальных отчетов начался негативно (разочаровали отчеты JPMorgan и Wells Fargo). Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение российской экономики в 2020 году на 5,5%, мировая экономика, по его оценке, упадет на 3%. Нефть подешевела на новостях о планах Саудовской Аравии продолжить продажи своей нефти с дисконтом второй месяц подряд.

В среду рынок акций РФ упал вслед за мировыми площадками и нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за коронавируса COVID-19, причем негатива добавила слабая статистика из США; индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля; индекс РТС откатился ниже 1050 пунктов.

В США вышли слабые отчеты банков Citigroup, Goldman Sachs и Bank of America, также разочаровала статистика по розничным продажам и промпроизводству за март, производственной активности Нью-Йорка за апрель (индекс Empire Manufacturing рухнул до исторических минус 78,2 пункта). Нефть Brent откатилась ниже $28 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов (+19,25 млн баррелей) и отчете МЭА за апрель (добыча ОПЕК в апреле выросла на 10%, до 31,2 млн б/с). Рост добычи Саудовской Аравии наряду с ростом в ОАЭ может привести к увеличению мировых поставок нефти в апреле по сравнению с мартом на 1,2 млн б/с - до более 101 млн б/с, сообщило МЭА.

В четверг рынок акций подрос вслед за внешними фондовыми площадками в рамках коррекции, однако вечером оптимизм был омрачен негативной статистикой из США и слабостью нефти; индекс МосБиржи поднялся к 2515 пунктам, РТС превысил 1065 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Мосбиржи" (+5,8%) и ПАО "Полюс" (+4,1%).

Число новостроек в США в марте упало на 22,3%, индекс деловой активности Филадельфии (Philadelphia Fed) в апреле рухнул до минус 56,6 пункта, число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 5,245 млн. Нефть Brent опускалась к $27 за баррель на пессимистичных прогнозах по спросу на нефть от МЭА и ОПЕК.

В пятницу рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми статистикой по ВВП Китая и надеждами на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе. Индекс МосБиржи поднялся к 2535 пунктам, РТС - к 1080 пунктам; нефть Brent отскочила выше $28 за баррель.

Президент США Трамп заявил, что пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло, для чего некоторые штаты в ближайшее время начнут отменять карантинные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки. По его оценке, возможность снятия части ограничений могут рассмотреть почти 30 штатов. Китайский ВВП снизился в I квартале на 9,8% относительно IV квартала 2019 года, при прогнозах падения на 9,9%.

По итогам недели с 13 по 17 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Татнефти" (-14% и -13% "префы"), "ТГК-14" (-12%), GDR Etalon Group (-11%); лучше рынка оказались акции "Селигдара" (+25%), "Мосбиржи" (+7%), "Распадской" (+4%).

Рынок акций РФ в третьей декаде апреля по-прежнему будет ориентироваться на динамику внешних площадок в зависимости от поступающих новостей вокруг ситуации с COVID-19, квартальных отчетов компаний и макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2450-2700 пунктов, для индекса РТС - 980-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".