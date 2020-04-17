Риски продаж сохраняются, но паника отступила - ИК "Велес Капитал"

Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих уровней.

"Следующая неделя ожидается более спокойной с точки зрения макроэкономических данных, а самым напряженным днем может стать четверг, когда будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в Европе и США за апрель, а также еженедельная статистика по американскому рынку труда. Риски возвращения к продажам при негативных сигналах сохраняются, но панические настроения с рынков на данный момент ушли", - указывает эксперт ИК.

Как отмечает Елена Кожухова, индексы Мосбиржи и РТС в пятницу удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (2530 и 1050 пунктов) и, значит, "быки" пока не теряют надежды поднять их выше, в район апрельских пиков 2715 и 1170 пунктов. "Краткосрочный импульс к росту на рынке на этой неделе, однако, ослаб, что указывает на повышенные риски возвращения к продажам при преодолении поддержек. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2450-2600 пунктов". - прогнозирует аналитик ИК "Велес Капитал".