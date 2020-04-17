Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После довольно вялого понедельника из-за выходного дня в большинстве стран Европы, в том числе Великобритании, в связи с пасхальными праздниками, во вторник котировки отечественных евробондов слегка подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Тем не менее, в целом активность торгов была не очень высокой - многие крупные игроки не предпринимали каких-либо активных действий в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

Фондовые индексы США завершили торги 14 апреля существенным подъемом на фоне растущих надежд на прохождение пика пандемии коронавируса в стране и скорое возобновление экономической активности. Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо. По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем. На этом фоне движения котировок рублевых облигаций были неоднородными.

В середине недели котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились на фоне новой волны бегства глобальных инвесторов от рисков. При этом US Treasuries, напротив, выросли в цене благодаря активизации спроса на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Доходность десятилетних евробондов РФ выросла в среду на 8 базисных пунктов, до 3,08%годовых. При этом процентные ставки десятилетних US Treasuries снизились на 11 базисных пунктов, до 0,64% годовых. Опубликованная в США макроэкономическая статистика, в частности, по розничным продажам, оказалась крайне негативной.

Розничные продажи в США в марте снизились на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics. Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года. Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing - первый апрельский индикатор ситуации в американской экономике - рухнул на рекордные 56,7 пункта на фоне приостановки работы множества предприятий в связи с ограничениями, введенными в США с целью сдерживания распространения коронавируса. Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в минус 78,2 пункта, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.

В четверг ситуация на мировых рынках стабилизировалась, что привело к небольшому ценовому отскоку и в секторе валютных гособлигаций России. Но в целом активность торгов на рынке осталась низкой из-за заметно расширившихся спредов между котировками на покупку и продажу. При этом американские казначейские обязательства не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

В последний день недели активность покупателей на мировых рынках капитала усилилась, что привело к более выраженному ценовому росту и в секторе российских еврооблигаций. Улучшению настроений инвесторов способствовали новости о планах Соединенных Штатов начать постепенное снятие ограничений работы отраслей, приостановленных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. Президент США Трамп заявил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,42% и составила 113,02% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 12 базисных пунктов и 17 апреля составил 282 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней всего на 0,13% (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,86% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,25% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 14 базисных пунктов и составил 306 базисных пунктов), а с погашением в 2047 году - на 1,45% (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 3,81% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,06%, подешевев до 108,27% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 2,96% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,28%, до 110,5% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 2,86% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 0,25%, до 109,37% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 12 пунктов и составил 179 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; важное значение будет иметь нефтяной фактор, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его негативного влияния на глобальную экономику, а также сообщениями относительно предпринимаемых в различных странах мер поддержки экономики. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.

Кроме того, в центре внимания участников рынка будет пятничное заседание Банка России, на котором, по заявлению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, будет рассматриваться вопрос о возможном снижении ключевой ставки с текущего уровня в 6% годовых.