Ослабление рубля к доллару снизит себестоимости добычи нефти в России - Rystad Energy

Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах, отмечает консалтинговая компания Rystad Energy.

Сильнее всего может подешеветь стоимость добычи нефти в Бразилии - на $2,3, до $14,7 на баррель, Мексика может снизить затраты на $1,8 - до $8,9 на баррель. Также от этого явления эксперты видят пользу нефтедобыче в Норвегии, Великобритании, Канаде, Австралии.

В России, по оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи снизится на $1 - до $7,2 на баррель. При этом (в силу масштаба добычи) оценка снижения расходов на добычу в России оценивается аналитиками в $8,7 млрд до конца 2020 года - больше всех среди добывающих стран.

Однако эксперты Rystad отмечают, что этот вынужденный рост эффективности и производительности будет не таким высоким, как в предыдущем спаде 2014-2016 годов, поскольку большая часть потенциала уже исчерпана.

При этом новые обустраиваемые месторождения, наоборот, рискуют увеличить расходы, так как большинство строительных контрактов номинированы в американской валюте.