Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer

Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были ожидаемы. Мы полагаем, что меры стимулирования экономики в ближайшие недели будут усилены, чтобы поддержать восстановление", - полагает экономист банка Софи Альтерматт.

Экономическая активность в Китае стала восстанавливаться в марте после удара, который пришелся на первые два месяца текущего года, однако она по-прежнему остается в негативной зоне, отмечает Софи Альтерматт. Темпы роста розничных продаж и инвестиций в основные фонды снова показали двузначное снижение по сравнению с прошлым годом, однако промышленное производство опередило ожидания и сократилось лишь на 1,1% в годовом выражении. Данные за март показывают, что худшие времена остались позади, однако мы осторожно оцениваем темпы восстановления, поскольку нормализация экономической активности может оказаться медленной на фоне глобальных мер изоляции. Так, китайская промышленность может пережить еще один удар, поскольку внешний спрос должен снизиться ввиду глобального распространения вируса.

"Восстановление начнется во втором квартале текущего года и ускорится во второй его половине, - прогнозирует эксперт Julius Baer

. - В численном выражении мы учитываем текущие данные и пересматриваем свои прогнозы. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем Китай примет дополнительные меры поддержки экономики, в особенности тех секторов, компаний и частных лиц, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавируса. Поскольку глобальное распространение COVID-19 представляет собой негативный фактор для китайской экономики во втором квартале, дополнительные меры стимулирования будут необходимы для того, чтобы обеспечить восстановление экономики к концу текущего года. Что касается китайского юаня, то, как и ожидалось, эта валюта отреагировала на свежие данные по экономике".

По мнению Софи Альтерматт, в ближайшем будущем изменения рыночных настроений в связи с пандемией коронавируса могут вызывать повышенную волатильность. Новости о дополнительном смягчении кредитно-денежной политики будут поддерживать китайский юань в ближайшем будущем. "Когда уход в защитные активы ослабевает, расширение спредов по процентным ставкам между США и Китаем обеспечивает благоприятные условия для китайских активов, которые будут привлекать больше капитала, что хорошо для юаня. Мы ожидаем, что курс китайской валюты будет колебаться вокруг уровня 7 юаней за доллар США и в более долгосрочной перспективе будет оставаться довольно стабильным", - заключает экономист Julius Baer.