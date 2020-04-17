Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики

Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19.

Курс доллара США составил 73,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. ЕВРО СТОИЛ 80,23 РУБ./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,9 копейки - до 76,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 76,78 копейки, до 73,9441 руб./$1, и опустил курс евро на 1,1681 рубля, до 80,111 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на ожиданиях ослабления пандемии коронавируса COVID-19 и улучшения ситуации в глобальной экономике после получения сигналов, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло.

Президент США Дональд Трамп сообщил в четверг, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддержку рынкам продолжают оказывать и планы ряда европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Власти Дании планируют снять еще один ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

С 20 апреля будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Ранее на этой неделе стало известно, что школьникам до 5-го класса и дошкольникам в Дании позволили возобновить посещение занятия. Школьники старше 11-12 лет продолжают обучаться дистанционно.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель накануне заявила, что страна готовится постепенно снимать ограничения в общественной жизни, введенные из-за пандемии коронавируса.

При этом глобальные инвесторы почти не отреагировали на статданные о падении ВВП Китая. Показатель рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

В то же время, темпы роста рубля несколько замедлились после заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, что вопрос о снижении ключевой ставки будет предметно рассмотрен на заседании совета директоров ЦБ РФ уже в следующую пятницу, 24 апреля. Заседание является опорным с публикацией пресс-релиза по ключевой ставке, среднесрочного макроэкономического прогноза и с пресс-конференцией председателя регулятора.

"Мы считаем, что основным вариантом, который мы будем рассматривать - это будет возможность снижения ставки. Думаю, что будем детально рассматривать ее в разных экономических сценариях и в том числе - какого размера шаги могут быть предприняты", - заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Повышение ставки маловероятно. Но все детально будет рассматриваться на заседании совета директоров на следующей неделе", - добавила глава ЦБ РФ.

Цены на нефть повышаются на торгах в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 2,12% - $28,4 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,55% - до $25,67 за баррель.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что влияние нефтяной сделки ОПЕК+ на уровень цен на этот вид сырья станет заметным через некоторое время, когда начнется ее технологическая реализация.

"Настроения на российском валютном рынке вновь несколько улучшились, несмотря на сохранение нефтяных котировок вблизи отметки $28 за баррель. Умеренное укрепление рубля в моменте происходит на фоне оптимизма на глобальных площадках на фоне новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса в Чикаго. Кроме того, российский рынок, который, как и прочие финансовые рынки, игнорирует негативную статистику из Китая благодаря позитивным новостям о возможном скором смягчении карантинных мер в США", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Негативная макростатистика из США и Китая создает риск ухудшения ожиданий рынка о влиянии пандемии на экономику и может в дальнейшем спровоцировать новый виток выхода инвесторов из рисковых активов, в том числе рублевых. Операции ЦБ и Минфина продолжают поддерживать курс рубля ниже 75 руб./$1, при этом потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным до разрешения ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, на прошедшей сегодня пресс-конференции ЦБ РФ председатель регулятора Эльвира Набиуллина продолжила придерживаться мягкой риторики относительно ключевой ставки и в очередной раз подчеркнула, что вопрос снижения ставки будет рассмотрен уже на заседании в следующую пятницу. Ожидания продолжения смягчения ДКП повышают привлекательность российского долга", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 15 апреля продал валюту на 13 млрд рублей, следует из данных Банка России. 14 апреля объем продаж валюты составил 12,8 млрд рублей, 13 апреля - 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 6,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,41% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п. - до 6,57% годовых, ставка на срок 6 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 6,73% годовых.