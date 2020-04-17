ЦБ РФ дал сигнал рынку о снижении ключевой ставки в апреле, скорее всего, на 50 б.п. - аналитики

Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

"В ходе пресс-конференции ЦБ, которая состоялась в пятницу, 17 апреля, Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров ЦБ будет "предметно" обсуждать опции снижения процентной ставки 24 апреля. Мы считаем, что это сигнал на снижение ставки на 50 базисных пунктов", - пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

При этом она отметила, что, по словам Набиуллиной, 24 апреля будет также дискуссия и по поводу возможного шага снижения процентной ставки. "На наш взгляд, это говорит о том, что опция снижения ставки рассматривается как основное действие в следующую пятницу", - пишет Орлова.

Согласно новым оценкам экономиста Morgan Stanley (SPB: MS) по РФ Алины Слюсарчук, ЦБ РФ не будет ждать до июня, чтобы получить больше информации об инфляционных тенденциях, и снизит ключевую ставку в апреле, учитывая стабилизацию курса рубля и некоторое замедление роста инфляции.

"Мы также считаем, что 50 базисных пунктов более вероятны, чем 25 базисных пунктов, учитывая сильное дезинфляционное давление, наступающее в этом году. В целом, учитывая, что мы ожидаем снижение ВВП РФ на 2,5% и инфляцию на уровне 3,7% по итогам 2020 года, а также решительный тон ЦБ РФ, наш прогноз по ставке в РФ на конец 2020 года теперь равен 5,25%", - говорится в обзоре Morgan Stanley.

Стратег Sberbank Investment Research по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко также полагает, что заявление Набиуллиной на еженедельной пресс-конференции о том, что на заседании совета директоров, которое состоится в ближайшую пятницу, ЦБ намерен "предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки", а также оценить, "какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами целесообразно двигаться", повышает шансы на снижение ключевой ставки 24 апреля.

"Эльвира Набиуллина отметила постепенное ослабление проинфляционных факторов. Теперь мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. На наш взгляд, если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным - скорее всего, ставка опустится на 50 базисных пунктов - до 5,5%", - говорится в комментарии Минко.

По мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, сокращение ставки менее чем на 50 базисных пунктов не имеет смысла, учитывая масштабы проблем и ограниченные среднесрочные риски для инфляции и общей финансовой стабильности. При этом, как отмечает Полевой, было бы предпочтительным дополнить снижение ключевой ставки заявлением о продолжении смягчения ДКП в зависимости от динамики ВВП и инфляции, а также внешнего фона.

"Без дополнительных внешних ударов во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года ключевая ставка может быть понижена еще на 50-100 базисных пунктов", - говорится в обзоре Полевого.

Между тем экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец, несмотря на то, что также отмечает достаточно сильный сигнал от ЦБ о вероятном снижении ключевой ставки в апреле, не исключает возвращения регулятора к ужесточению ДКП во второй половине года.

"Сегодня ЦБ дал достаточно сильный сигнал на снижение, скорее тут уже остается сомневаться насчет шага. Мы пока остаемся на консервативном шаге и при этом придерживаемся мысли, что не исключено возвращение к ужесточению процентной ставки во второй половине года для удержания проинфляционного риска, который может быть более существенным, чем кажется в настоящее время. Но действительно ожидаем переход к смягчению, потому что мы сейчас находимся не в экономике из учебников, а в экономике в мобилизационном режиме, когда приоритеты смещаются в пользу ее поддержки. Не ожидаем большой одномоментной реакции со стороны кредитования, понятно, что выдачи будут удерживаться высокой неопределенностью, но это еще один способ показать, что политика ЦБ направлена на поддержку", - говорится в комментарии Донец.

На решение ЦБ РФ по ставке влияет и денежно-кредитная политика центробанков других стран, где понижение ставок продолжается, отмечает Наталия Орлова.

"Играет роль и глобальный контекст - помимо понижения ставки в марте центробанками развитых стран, сейчас центробанки стран развивающихся рынков продолжают снижать ставки - например, на прошлой неделе понизил ставку ЦБ ЮАР", - говорится в обзоре Альфа-банка.