.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ дал сигнал рынку о снижении ключевой ставки в апреле, скорее всего, на 50 б.п. - аналитики
.
17 апреля 2020 года 16:46
ЦБ РФ дал сигнал рынку о снижении ключевой ставки в апреле, скорее всего, на 50 б.п. - аналитики
Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. "В ходе пресс-конференции ЦБ, которая состоялась в пятницу, 17 апреля, Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров ЦБ будет "предметно" обсуждать опции снижения процентной ставки 24 апреля. Мы считаем, что это сигнал на снижение ставки на 50 базисных пунктов", - пишет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. При этом она отметила, что, по словам Набиуллиной, 24 апреля будет также дискуссия и по поводу возможного шага снижения процентной ставки. "На наш взгляд, это говорит о том, что опция снижения ставки рассматривается как основное действие в следующую пятницу", - пишет Орлова. Согласно новым оценкам экономиста Morgan Stanley (SPB: MS) по РФ Алины Слюсарчук, ЦБ РФ не будет ждать до июня, чтобы получить больше информации об инфляционных тенденциях, и снизит ключевую ставку в апреле, учитывая стабилизацию курса рубля и некоторое замедление роста инфляции. "Мы также считаем, что 50 базисных пунктов более вероятны, чем 25 базисных пунктов, учитывая сильное дезинфляционное давление, наступающее в этом году. В целом, учитывая, что мы ожидаем снижение ВВП РФ на 2,5% и инфляцию на уровне 3,7% по итогам 2020 года, а также решительный тон ЦБ РФ, наш прогноз по ставке в РФ на конец 2020 года теперь равен 5,25%", - говорится в обзоре Morgan Stanley. Стратег Sberbank Investment Research по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко также полагает, что заявление Набиуллиной на еженедельной пресс-конференции о том, что на заседании совета директоров, которое состоится в ближайшую пятницу, ЦБ намерен "предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки", а также оценить, "какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной политики и какими шагами целесообразно двигаться", повышает шансы на снижение ключевой ставки 24 апреля. "Эльвира Набиуллина отметила постепенное ослабление проинфляционных факторов. Теперь мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на ближайшем заседании, если курс рубля в течение недели будет относительно стабильным. На наш взгляд, если регулятор примет решение о снижении ставки в апреле, оно будет довольно значительным - скорее всего, ставка опустится на 50 базисных пунктов - до 5,5%", - говорится в комментарии Минко. По мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, сокращение ставки менее чем на 50 базисных пунктов не имеет смысла, учитывая масштабы проблем и ограниченные среднесрочные риски для инфляции и общей финансовой стабильности. При этом, как отмечает Полевой, было бы предпочтительным дополнить снижение ключевой ставки заявлением о продолжении смягчения ДКП в зависимости от динамики ВВП и инфляции, а также внешнего фона. "Без дополнительных внешних ударов во второй половине 2020 года и первой половине 2021 года ключевая ставка может быть понижена еще на 50-100 базисных пунктов", - говорится в обзоре Полевого. Между тем экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" по РФ и СНГ Софья Донец, несмотря на то, что также отмечает достаточно сильный сигнал от ЦБ о вероятном снижении ключевой ставки в апреле, не исключает возвращения регулятора к ужесточению ДКП во второй половине года. "Сегодня ЦБ дал достаточно сильный сигнал на снижение, скорее тут уже остается сомневаться насчет шага. Мы пока остаемся на консервативном шаге и при этом придерживаемся мысли, что не исключено возвращение к ужесточению процентной ставки во второй половине года для удержания проинфляционного риска, который может быть более существенным, чем кажется в настоящее время. Но действительно ожидаем переход к смягчению, потому что мы сейчас находимся не в экономике из учебников, а в экономике в мобилизационном режиме, когда приоритеты смещаются в пользу ее поддержки. Не ожидаем большой одномоментной реакции со стороны кредитования, понятно, что выдачи будут удерживаться высокой неопределенностью, но это еще один способ показать, что политика ЦБ направлена на поддержку", - говорится в комментарии Донец. На решение ЦБ РФ по ставке влияет и денежно-кредитная политика центробанков других стран, где понижение ставок продолжается, отмечает Наталия Орлова. "Играет роль и глобальный контекст - помимо понижения ставки в марте центробанками развитых стран, сейчас центробанки стран развивающихся рынков продолжают снижать ставки - например, на прошлой неделе понизил ставку ЦБ ЮАР", - говорится в обзоре Альфа-банка.
.
17 апреля 2020 года 19:56
Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:55
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:50
Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:33
Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих... читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:15
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:44
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:21
оссийский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:00
Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики
Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на... читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:18
"БКС Премьер" считает, что ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер". "С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации... читать дальше
.17 апреля 2020 года 14:58
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии - ИК "Фридом Финанс"
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются... читать дальше
.17 апреля 2020 года 14:20
Скорее всего, ЦБ РФ понизит ставку на 50 б. п. на заседании в следующую пятницу до 5,5% - Альфа-банк
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что Совет Директоров ЦБ будет "предметно" обсуждать опции снижения процентной ставки 24 апреля, отмечаетсяч в комментарии Альфа-банка. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что это... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.