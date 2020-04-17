Рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе" - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных мер. В Китае ВВП снизился на 6,8% в I квартале, но в марте промышленное производство упало всего на 1,1% в годовом выражении. К тому же ещё и глава ЦБ Э. Набиуллина намекнула, что снижение ставки будет рассматриваться в качестве основного варианта на следующем заседании регулятора 24 апреля.

Активность была ниже, чем в четверг. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 37 млрд рублей.

Российский рынок имеет шанс закрыть день в "плюсе", считает А. Кочетков. Планы рестарта экономики в Европе и США позитивны для нефти и других товаров российского экспорта.