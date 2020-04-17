Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди

Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании.

Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. В первом квартале текущего года экономическая активность упала впервые за 40 лет, а свежие данные за март не дают надежды на быстрое восстановление - как минимум, не в металлоемких секторах. После резкого спада в январе и феврале инвестиции в инфраструктуру, промышленное производство и сектор недвижимости в Китае остались под давлением и в марте. То же самое подтверждают и данные по продажам и запуску новых проектов в секторе недвижимости. Кроме того, учитывая сезонные повышенные уровни запасов всех промышленных металлов, становится понятно, насколько слабым должен был быть спрос на металлы в Китае в течение первого квартала. "Тем не менее, объемы запасов уже прошли пиковые значения, что говорит о том, что в последнее время спрос начал восстанавливаться. На этом фоне мы полагаем, что цены на алюминий и медь уже прошли самые низкие значения, хотя рост с текущих уровней должен быть ограниченным, поскольку остальные страны мира продолжают бороться с кризисом, вызванным коронавирусом. Снижения поставок на рынке меди по причине закрытия рудников в Чили и Перу будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди", - пишет К. Менке.

Цены на железную руду и сталь "топчутся" на одном месте после периода большей устойчивости в связи с надеждами на стимулирование металлоемких секторов экономики. "На фоне отсутствия крупных инфраструктурных проектов и структурного пика на рынке недвижимости мы полагаем, что такие меры стимулирования вряд ли материализуются и окажут поддержку спросу. Таким образом, мы сохраняем осторожную позицию по железной руде", - указывает специалист Julius Baer.