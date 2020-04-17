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17 апреля 2020 года 13:54
Рынок акций РФ на будущей неделе вряд ли выйдет из "боковика" - БКС
По оценкам "БКС Премьер", в динамике индекса Мосбиржи на будущей неделе может превалировать боковой формат, направление выхода из области 2500-2650 пунктов будет главным образом зависеть от изменения общерыночных настроений, ценовой конъюнктуры в нефти, а также "вирусного" новостного фона, говорится в комментарии аналитика компании Сергея Дейнеки. Рынок акций РФ на будущей неделе попробует определиться с дальнейшим трендом. "Российский рынок акций завершает неделю продолжением умеренного роста на фоне улучшения настроений на внешних рынках и попыток восстановления нефтяных цен, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Макростатистика зафиксировала падение ВВП КНР в первом квартале на 6,8% в годовом выражении. Впрочем, рекордное в истории квартальное падение китайской экономики было сглажено данными о промпроизводстве в марте, динамика которого оказалась значительно лучше прогнозов, что указывает на экономическое восстановление второй экономики мира. Отчасти сегодняшний позитив связан с тем, что ряд стран, в том числе США сигнализируют о скорой поэтапной отмене введенных из-за пандемии коронавируса жестких ограничений, что опять же обещает постепенное оживление экономической активности". По мнению С. Дейнеки, Фактором уязвимости для российского рынка акций и рублевых активов в целом на будущей неделе продолжат оставаться цены на нефть. Новая сделка ОПЕК+ не сняла опасений перенасыщения рынка сырья, порции негативных макропрогнозов и обвальной статистики добавляют неуверенности нефтяных ценам. Из макростатистики четверга важным для инвесторов будет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за апрель, производственный PMI за текущий месяц также будет опубликован и в США. Кроме того, в этот день станут известны мартовские объемы продаж новостроек в Штатах. В пятницу отметим публикацию индекса делового климата IFO Германии за апрель и объем базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте. В этот же день, 24 апреля, пройдет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. С учетом последних сигналов регулятора снижение ключевой ставки видится эксперту "БКС Премьер" основным сценарием для предстоящего заседания. Сезон корпоративных отчетностей в США на предстоящей неделе продолжится, финансовые результаты за первый квартал представят гиганты Amazon com, Alphabet, Visa, Intel, Coca-Cola, Netflix, AT&T. В России Совет директоров Татнефти, Роснефти, ТМК, Энел Россия дадут рекомендации по дивидендам за 2019 г. Лента, ТМК, Распадская опубликуют операционные результаты за I квартал 2020 г. Северсталь обнародует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2020 г.
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17 апреля 2020 года 19:56
Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:55
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:50
Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:33
Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих... читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:15
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:44
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:46
Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:21
оссийский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:00
Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики
Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на... читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:18
"БКС Премьер" считает, что ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер". "С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации... читать дальше
.17 апреля 2020 года 14:58
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии - ИК "Фридом Финанс"
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются... читать дальше
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