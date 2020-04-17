Ориентир ставки первого купона по новому выпуску бондов Ростелекома предлагает небольшую премию ко вторичному рынку - "Уралсиб"

Ориентир ставки первого купона по новому трехлетнему выпуску биржевых облигаций Ростелекома серии 002Р-04R и объемом 10 млрд руб. предлагает небольшую премию ко вторичному рынку, говорится в обзоре корпорации Уралсиб.

Ростелеком (ВВ+/-/ВВВ-) в пятницу, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на новый трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-04R и объемом 10 млрд руб. Оферты по выпуску не предусмотрено. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 7,15–7,25% годовых, что транслируется в доходность к погашению в размере 7,28–7,38% годовых и спред над кривой ОФЗ около 115–125 б.п. В предыдущий раз на рынок рублевого долга Ростелеком выходил в феврале этого года, разместив трехлетний и семилетний выпуски под ставки купонов 6,25% и 6,65% соответственно.

"Сейчас Ростелеком 002Р-03R дает доходность примерно 7,1% годовых (плюс 105 б.п. к ОФЗ) на срок до погашения в феврале 2023 г., из обращающихся бумаг эмитента он наиболее близок по дюрации к новому выпуску. Соответственно, заявленный ориентир предлагает премию порядка 10 б.п. по нижней границе ко вторичному рынку и может быть немного снижен. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 24 апреля", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина.