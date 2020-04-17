Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром на ожиданиях снятия карантина на Западе

Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретыми неплохой статистикой по ВВП Китая и надеждами на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе, после чего залег в боковик в ожидании свежих драйверов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2538,24 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1079,89 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 74,0 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9% и +2,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока можно говорить о том, что рост рынка в четверг-пятницу вызван в большей части закрытием "шортов" после обвала в среду.

В США инвесторы все-таки решили отыграть заявления президента страны Дональда Трампа о постепенной отмене ограничительных мер и информацию о появлении лекарства для лечения коронавируса. Пока сложно сказать, насколько хватит эйфории западным рынкам, но индекс МосБиржи смог локально обновить максимум предыдущего дня.

Акции "Мосбиржи" выглядят сильнее рынка - эти бумаги остаются одной из самых привлекательных и безопасных на среднесрочный период как из-за традиционно высоких дивидендов эмитента, так и из-за высоких оборотов торгов на бирже в последнее время.

Среднесрочным инвесторам рекомендуется по-прежнему оставаться в стороне от покупок "нефтянки" - прибыли компаний этого сектора в текущем году будут очень слабыми. Нефть Brent пока пытается удержаться вблизи $28 за баррель, поддержкой выступает уровень $27 за баррель. Пока не видно поводов ни для ухода котировок "черного золота" под поддержку, ни для роста выше $30 за баррель.

Итоги дня, как всегда, определятся динамикой американского рынка. Если Штаты в течение дня не поддержат наметившийся с утра подъем, в преддверии выходных велика вероятность сокращения "лонгов" и фиксации дневной прибыли спекулянтами, что в условиях высоковолатильного рынка вполне оправданно, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы в США рассчитывают на скорое возобновление активности экономики после достижения пика пандемии. Трамп, в частности, дал региональным правительствам рекомендации по постепенному возвращению к активности.

Вышедшие утром в Китае статданные оказались ожидаемо слабыми, но инвесторы сконцентрировались на перспективах постепенного восстановления экономики. На нефтяном рынке игроки уже не хотят осуществлять активные продажи ввиду близости цен к многолетним минимумам, а с другой стороны - пока не получают достаточно поводов для уверенных покупок. На рынке ждут мая и запланированного сокращения производства крупнейшими нефтедобывающими странами.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2610 и 1100 пунктов соответственно. "Быки" постараются удержать краткосрочный тренд. Цены на золото оказались под давлением и вернулись к отметке $1700 за унцию, что негативно повлияло на акции золотодобытчиков. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2450-2610 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в Германии с 20 апреля планируют разрешить торговлю в небольших магазинах, а с 4 мая вернуть школьников в школы. Соответственно, это возродило надежды, что ограничительные меры в Европе будут отменяться быстрее, чем ранее ожидалось.

В США Трамп озвучил план из трех фаз по перезапуску экономики, хотя на текущем этапе он еще не имеет жесткой привязки к датам. Появились новости о препарате remdesivir компании Gilead Sciences (SPB: GILD), который проходит успешные испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Корпорация Boeing заявила о возобновлении выпуска самолетов в ближайшее время, констатирует аналитик.

В Азии в пятницу рынки выросли на статистике из Китая, где сокращение промышленного производства в марте составило всего 1,1% при ожиданиях провала на 7,3%. С другой стороны, розничные продажи рухнули на 15,8% при ожиданиях падения на 10%. Вполне вероятно, что меры изоляции негативно сказались на сбережениях китайцев, да и сохраняющиеся ограничения не позволяют в полную силу развернуться частному потреблению. Безработица в КНР упала до 5,9% с 6,2% в феврале. Нефть также отреагировала ростом на планы перезапуска экономики США, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы выросли на 0,1-1,7% вслед за акциями технологических компаний.

Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill.

Президент США Дональд Трамп считает, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в стране в нормальное русло. Он отметил, что перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране, и что экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Трамп уточнил, что эти темпы зависят от эпидемиологической обстановки, сложившейся в том или ином штате.

Трамп уверен, что и США, и другим странам G7 удастся преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Кроме того, Трамп заявил, что власти американских штатов, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не представляет опасности, могут при желании начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы.

По данным президента США, почти 30 штатов могут в очень недалеком будущем рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

В Азии в пятницу индексы акций выросли (японский Nikkei 225 прибавил 3,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%) благодаря данным о ВВП Китая, "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 2,5-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 2,7%).

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении (первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением в 1992 году) при прогнозах снижения на 6,5%. При этом падение ВВП относительно четвертого квартала 2019 года составило 9,8% при ожидавшемся снижении на 9,9%.

Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны для сдерживания ее распространения. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

Нефть в пятницу подросла на ожиданиях, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло; цена Brent находится на $0,7 выше уровня при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $28,1 за баррель (+1% и +0,5% в четверг), июньская цена WTI - $25,69 за баррель (+0,6%).

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго РФ, опубликованное по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

"Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства", - подчеркивается в сообщении.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+9,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-12,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-12,2%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,92 млрд рублей (из них 3,441 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).