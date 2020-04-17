Рубль в пятницу, вероятно, продолжит торги в диапазоне 73,50-75,00/USD - РФПИ

Рубль в пятницу, вероятно, продолжит торги в диапазоне 73,50-75,00/USD, полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, мы по-прежнему сохраняя осторожный взгляд.

Рост рубля в четверг с 75,00/USD до 74,00-74,20 к закрытию позволил ему стать лучшей среди ЕМ валют по итогам дня (+0,9%). Оптимизм по-прежнему исходил с внешних площадок и рынка ОФЗ, где нерезиденты возобновили покупки и рубль мог получить дополнительную поддержку от расчетов за бумаги. Рост нефти Brent на новостях о переговорах РФ и С.Аравии пока не находит столь же явной реакции в котировках Urals, которые по данным Thomson Reuters (контракты CIF) остаются около US$14/брл.

"Тем не менее, как и на внешних рынках, пока инвесторы предпочитают отыгрывать любой позитив, несмотря на разочаровывающую статистику. Это объяснимо, ведь активы оцениваются исходя из ожиданий, однако, насколько оптимистичные ожидания сейчас оправданы, остается главным вопросом. В складывающихся сегодня утром условиях рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 73,50-75,00/USD, хотя мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд", - заключает эксперт РФПИ.