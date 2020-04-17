.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Два повода для беспокойства после пандемии: устойчивость долга и инфляция - Credit Suisse
.
17 апреля 2020 года 11:30
Два повода для беспокойства после пандемии: устойчивость долга и инфляция - Credit Suisse
Учитывая признаки того, что пандемия COVID-19 в тяжело пострадавших южно-европейских странах начала затухать, и обоснованные надежды на то, что такая же тенденция вскоре проявится и в других европейских странах, а также в США, инвесторы начали уделять внимание как долгосрочным возможностям, так и рискам, которые могут возникнуть в результате пандемии, отмечается в аналитичекком материале директора по инвестициям Credit Suisse Майкла Стробека. "Два наиболее важных вопроса из тех, что клиенты задавали практически на каждой встрече в последние дни, следующие, - отмечает эксперт. - Во-первых, возможно ли поддерживать в долгосрочной перспективе колоссальное увеличение задолженности, обусловленное недавними мерами бюджетной поддержки со стороны правительств? И, во-вторых, не приведут ли, в конечном счете, массивное налоговое стимулирование и кредитно-денежная экспансия к безудержной инфляции? Наши предварительные ответы таковы". Для наиболее развитых экономик устойчивость долга не проблема Во-первых, по нашему мнению, устойчивость долга, как правило, не является проблемой для правительств, которые выпускают долговые обязательства в национаольной валюте, иными словами, это правительства, центральный банк которых в конечном итоге может поддерживать долг. Это относится к большинству развитых стран. Некоторые страны являются "пограничными" в этом отношении, в частности Италия, где беспокойство по поводу долга в последнее время привело к резкому росту спрэдов. Однако, как показали действия последних нескольких дней и недель, вероятность того, что Европейский центральный банк или правительства еврозоны откажутся поддержать итальянский долг, очень мала. Такой шаг - это не только вопрос солидарности стран ЕС. Это, прежде всего, в их собственных интересах: экономическая, финансовая и политическая нестабильность создаст огромные риски для всей Европы. Аналогичным образом, Италия вряд ли откажется от евро по собственному желанию, поскольку это однозначно означало бы дефолт и в основном ударило бы по внутренним кредиторам, таким как пенсионные фонды и банки. Низкие процентные ставки помогут Коэффициенты задолженности большинства развитых стран, вероятно, значительно вырастут в ближайшие месяцы, а долг федерального правительства США, например, скорее всего, превысит 100% от валового внутреннего продукта (ВВП). Ключевой предпосылкой для поддержания более высокой задолженности является сохранение низких реальных процентных ставок. Мы считаем, что факторы, которые снижали реальную процентную ставку до наступления пандемии, скорее всего, сохранятся. К ним относятся высокие объемы сбережений, обусловленные старением населения, а также низкий рост производительности и сдержанный инвестиционный спрос. Пока темпы экономического роста восстанавливаются, пусть даже медленно, одновременно с постепенным сокращением бюджетного дефицита, устойчивым останется гораздо более высокий уровень задолженности, чем если бы этого роста не было вообще. Задолженность развивающихся рынков находится под большим напряжением Риски дефолта в принципе выше на развивающихся рынках, если они берут займы в иностранной валюте, вследствие чего их центральные банки не в состоянии поддерживать этот долг. В результате этих рисков с начала кризиса резко увеличились спрэды по долгам в иностранной валюте. На практике мы рассматриваем риск дефолта крупных заемщиков из развивающихся стран как весьма незначительный, даже если их экономика также серьезно пострадала от пандемии. Причина нашей уверенности заключается в том, что у большинства заемщиков внешний долг является низким, а бюджетный дефицит и дефицит по текущим счетам остаются умеренными. Например, на конец 2019 года, соотношение внешнего долга к ВВП составляло лишь 18% для Бразилии и 27% для Мексики. У Южной Африки и Турции соотношения были значительно выше, но потребности этих стран во внешнем финансировании низки. Фактически, мы рассматриваем премии за риск по общему долгу в иностранной валюте для развивающихся стран как достаточно высокие, чтобы с лихвой компенсировать такие риски, поэтому в нашей стратегии мы ставим этот класс активов выше рынка. Дефляционный шок А как же риск инфляции? В целом, наш ответ здесь тоже оптимистичен. В первую очередь, нынешний кризис является крайне дезинфляционным, так как многие домохозяйства и компании будут терять доходы и поэтому вынуждены ограничивать расходы. Те, кто теряет работу или чувствует, что находятся в зоне риска, вряд ли потратят всю компенсацию, которую они получают от государства. Более того, правительства, конечно, не компенсируют потерянные доходы в полном объёме. Многие компании, вероятно, также будут воздерживаться от инвестиций в ответ на кризис. Сколько еще будет продолжаться такое повышенное неприятие риска со стороны потребителей и компаний - трудно сказать, но, как нам кажется, оно может продолжаться еще довольно долго. Потеря доверия к центральным банкам остается маловероятной Конечно, цены на некоторые товары, которые находятся в дефиците, вполне могут вырасти в ближайшие несколько месяцев, но это вряд ли компенсирует общий дефляционный шок. В долгосрочной перспективе рост инфляции вполне возможен. Однако если это произойдет потому, что в результате всех стимулирующих мер спрос, наконец, сильно поднимется, то это не станет проблемой. Гораздо большее опасение рост инфляции вызывал бы в том случае, если бы он был вызван беспокойством инвесторов в связи с тем, что центральные банки вынуждены бесконтрольно финансировать бюджетный дефицит. В этом случае инфляционные ожидания могут резко возрасти, что приведет к росту премий за риск по процентным ставкам и подорвет финансовую стабильность. Это побочный риск, за которым необходимо следить, но который, по нашему мнению, пока остается низким. Мы склонны считать, что основной проблемой центральных банков остается сохраняющаяся дефляция. Для борьбы с этим риском они будут держать денежные краны открытыми еще дольше и помогут снизить реальные процентные ставки. Целенаправленная погоня за доходностью Из этого следует, что перспективы получения положительной реальной доходности по высококачественным облигациям еще более ухудшились, особенно сейчас, когда доходность по казначейским облигациям США почти слилась с доходностью по облигациям в Европе. Таким образом, задача получения положительной доходности при умеренном риске в сбалансированных портфелях стала еще более сложной. Это потребует еще более активного управления возможностями и рисками в будущем. Между тем, я считаю, что сохраняющиеся условия крайне низких тарифов будут усиливать погоню за доходностью. Так называемая торговля без альтернативы (TINA (There Is No Alternative) будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока идет борьба с вирусом, поэтому цены на реальные активы, будь то акции или недвижимость, с большой долей вероятности останутся хорошо поддерживаемыми в течение довольно длительного времени, как это было после финансового кризиса. Мы начали покупать акции в конце марта согласно нашей инвестиционной стратегии и сейчас находимся выше рынка.
.
17 апреля 2020 года 19:56
Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:55
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:50
Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке. читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:33
Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих... читать дальше
.17 апреля 2020 года 19:15
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:44
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и... читать дальше
.17 апреля 2020 года 17:20
Китайской экономике понадобится дополнительное стимулирование, чтобы обеспечить восстановление к концу текущего года - Julius Baer
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:46
Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:21
оссийский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер". Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании. Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.17 апреля 2020 года 16:00
Рубль днем укрепляется благодаря спросу инвесторов на риск и надеждам на восстановление мировой экономики
Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на... читать дальше
.17 апреля 2020 года 15:18
"БКС Премьер" считает, что ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер". "С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации... читать дальше
.17 апреля 2020 года 14:58
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии - ИК "Фридом Финанс"
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.