Рубль вряд ли получит существенную поддержку от налогового периода - "Нордеа банк"

Рубль вряд ли получит существенную поддержку от налогового периода на предстоящей неделе, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Настроения на российском валютном рынке вновь несколько улучшились, несмотря на сохранение нефтяных котировок вблизи отметки 28 долл./барр. Умеренное укрепление рубля в моменте происходит на фоне оптимизма на глобальных площадках на фоне

новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса в Чикаго, отмечают аналитики "Нордеа банка".

"В пятницу ожидаем довольно спокойных торгов на российском рынке, который, как и прочие финансовые рынки, игнорирует негативную статистику из Китая благодаря позитивным новостям о возможном скором смягчении карантинных мер в США, а также об испытаниях препарата против коронавируса. В фокусе будет пресс-конференция председателя Банка России, в ходе которой рынку могут быть даны более четкие сигналы относительно возможного снижения ключевой ставки на заседании в следующую пятницу. Следующая неделя будет предшествовать пику налоговых платежей, который приходится на 27 апреля. С учетом низких цен на нефть в отчетном периоде объем продажи валюты для уплаты налогов, скорее всего, будет пониженным. Как следствие, рубль вряд ли получит существенную поддержку именно от налогового периода на предстоящей неделе", - пишут специалисты банка.