Чистый приток капитала в акции и облигации РФ возобновился и составил за неделю $100 млн - "БКС Глобал Маркетс"

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Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) в период с 9 по 15 апреля 2020 года составил $100 млн против оттока $60 млн неделей ранее, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, по данным EPFR Global.

"Потоки сигнализируют об осторожном интересе инвесторов как к акциям, так и облигациям EM (развивающиеся рынки) на фоне высоких объемов ликвидности в мире, что стимулирует инвесторов игнорировать глобальный экономический коллапс. Российские фонды акций и облигаций также видят небольшой спрос - рынки могут продолжить получать поддержку", - пишет стратег.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 9 по 15 апреля составил порядка $50 млн (рекордный приток с середины февраля) против притока $10 млн неделей ранее. При этом в фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток около $60 млн (четвертая неделя притока), на предыдущей неделе приток равнялся $45 млн.

"Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за прошедшую неделю составили $0,4 млрд, что стало самым низким значением за последние 8 недель. Российским фондам акций удалось привлечь еще $60 млн, то есть притоки продолжаются четвертую неделю подряд. Таким образом, совокупные притоки составили около $50 млн, что стало самым большим объемом с середины февраля и в период вызванном коронавирусом распродаж. Цены на нефть остаются под давлением, Россия находится по большей части в режиме самоизоляции, при этом пик заражений еще не достигнут. Тем не менее инвесторы сигнализируют о желании поскорее забыть текущий экономический коллапс и переключиться на перспективы после вируса. Мы считаем недельные данные по потокам позитивными на краткосрочную перспективу - впервые с начала января", - говорится в обзоре инвестбанка.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $50 млн (рекордный приток с середины февраля) против оттока на уровне $70 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток $10 млн (вторая неделя притока) по сравнению с притоком $6 млн неделю назад.

"Фонды облигаций GEM получили $0,6 млрд, что стало самыми высокими недельными притоками с середины февраля. Импульс потоков в облигациях выглядит даже более позитивным, чем в акциях. Притоки в российские фонды также продолжились умеренными темпами. Отметим, что мы считаем текущие ценовые уровни российских долгосрочных еврооблигаций непривлекательными, однако инвесторы, по всей видимости, готовы наращивать позиции в бондах EM, что естественным образом позитивно сказываться и на российских бумагах.