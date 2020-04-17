Сигнал для роста Brent к $31-32 за баррель - закрепление над уровнем $29 - ГК "ФИНАМ"

Котировки Brent по итогам торгов четверга выросли на 1,8% и закрылись на отметке $28,50. Нефтяной рынок, несмотря на позитив на глобальных финансовых площадках, остается под давлением негативных новостей, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий COVID-19 ожидается во втором квартале.

"В последние две торговые сессии цена фьючерсного контракта Brent консолидировалась в диапазоне $27-29 и позитивным сигналом для роста к отметкам $31-32 было бы закрепление инструмента над его верхней границей", - считает С. Дроздов.