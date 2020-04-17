Утренние прогнозы: открытие с ростом

На утро пятницы аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может подрасти в район 2600 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия индекса Мосбиржи ростом примерно на процент".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В пятницу внешний фон поможет индексу Мосбиржи и РТС подняться ближе к сопротивлениям 2610 и 1100 пунктов соответственно. "Быки" вновь будут стараться удержать краткосрочный тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2450-2610 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением от 1 до 2%, в диапазоне 2540-2565 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2570, 2590 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционный подъем в район 2570-2590 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественный рынок начнёт пятницу в "плюсе" и перепишет максимум предыдущего дня".