17 апреля 2020 года 09:47
Утренние прогнозы: открытие с ростом
На утро пятницы аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может подрасти в район 2600 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия индекса Мосбиржи ростом примерно на процент".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В пятницу внешний фон поможет индексу Мосбиржи и РТС подняться ближе к сопротивлениям 2610 и 1100 пунктов соответственно. "Быки" вновь будут стараться удержать краткосрочный тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2450-2610 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением от 1 до 2%, в диапазоне 2540-2565 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2520, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2570, 2590 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционный подъем в район 2570-2590 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественный рынок начнёт пятницу в "плюсе" и перепишет максимум предыдущего дня".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
17 апреля 2020 года 19:56
Рынок акций РФ на неделе снизился в рамках коррекции после 3-недельного роста, давление оказала упавшая нефть на пессимистичных прогнозах Международного энергетического агентства (МЭА) и Международного валютного фона (МВФ), а также на фоне просевших внешних фондовых площадок, несмотря на надежды на постепенное снятие карантина по COVID-19 в западных странах. Откат рынков смягчался высокими объемами вливаемой центробанками денежной ликвидностью. читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:55
Москва. 17 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на постепенное снятие карантина по COVID-19 на Западе; неделя завершилась снижением основных индексов. читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:50
Москва. 17 апреля. Доллар отыграл часть потерь первой половины дня, евро перешел к росту на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль развернулся вниз и снижается к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками единой валюты на глобальном рынке. читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:33
Неделя на мировых фондовых площадках завершается на умеренно оптимистичной ноте, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. На российский рынок, однако, давят по-прежнему низкие цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, не уйдут далеко от текущих... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:15
Москва. 17 апреля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций за неделю оказались разнонаправленными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене за пять торговых дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:20
Ослабление национальных валют по отношению к доллару США, вызванное пандемией коронавируса COVID-19 и падением цен на нефть, может привести к снижению выраженных в долларах США расходов на добычу нефти, поскольку большинство операционных расходов компаний осуществляются в местных валютах,... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 17:44
Настроения на российском рынке акций к финалу недели улучшились, поводом послужили смягчения карантинных мер в ряде европейских стран, а также в США. Российский рынок растет вслед за глобальными рисковыми активами, но нефть Brent при этом не показывает существенной оптимистичной динамики и... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 17:20
Рост ВВП Китая в первом квартале текущего года показал сильное падение, сократившись на 6,8% в годовом выражении, отмечается в комментарии Julius Baer. "На фоне снижения деловой активности в январе и феврале и медленное восстановление после периода карантина отрицательные темпы роста были... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:46
Экономисты инвестиционных банков ожидают снижения Центробанком РФ ключевой ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5%, на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится в пятницу, 24 апреля. Как говорится в обзорах экспертов, вероятность этого повысилась после выступления главы ЦБ РФ... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:21
оссийский рынок акций имеет шанс закрыть пятницу в "плюсе", говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Концовка недели на рынке акций проходит на позитивной волне, констатирует ведущий аналитик Андрей Кочетков. В Европе и США уже рассматривают, а местами применяют, планы по смягчению карантинных... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:01
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынкам алюминия и меди, сообщается в обзоре компании.
Судя по новым данным, китайская экономика сильно пострадала от мер изоляции, введенных для ограничения распространения коронавируса, отмечает руководитель направления перспективных... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 16:00
Москва. 17 апреля. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19. читать дальше
.
17 апреля 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы стремились выше, но все же были осторожны ввиду неопределенности на нефтяных площадках и негативных макроэкономических сигналов из Китая. Если покупки на основной американской сессии будут такими же активными, как во фьючерсах, неделя на... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 15:18
ЦБ РФ может пойти на активное снижение ключевой ставки на апрельском заседании, говорится в комментарии "БКС Премьер".
"С учетом последних сигналов ЦБ РФ снижение ключевой ставки представляется нам основным сценарием для апрельского заседания. Считаем, что реальным барьером для реализации... читать дальше
.
17 апреля 2020 года 14:58
Уровень в 2600 п. индекса Мосбиржи выглядит более чем достижимым до конца текущей сессии, говорится в комментарии аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.
"Российский рынок лег в боковой тренд. На фоне внешних площадок, которые сегодня прибавляют до 3%, отечественные индексы поднимаются... читать дальше
.