Brent продолжает дорожать, WTI дешевеет

Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу.

Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг вслед за акциями технологических компаний.

На рынках сохраняется неопределенность относительно перспектив развития бизнеса после пандемии коронавируса, однако, несмотря на пессимистичные экономические данные, инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний технологического сектора, пишет MarketWatch.

Бумаги Amazon (SPB: AMZN).com Inc. и Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 4,4% и 2,9% соответственно, подтолкнув вверх индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite.

Улучшению настроений на мировых рынках также содействовали усилия властей в Европе и США по возобновлению экономической деятельности, приостановленной из-за пандемии.

Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill.

"Мы делаем все, что можем, для защиты жителей наших штатов и замедления темпов распространения COVID-19 и мы намерены работать вместе с целью смягчить экономический кризис, вызванный вирусом в нашем регионе", - говорится в совместном заявлении губернаторов коалиции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

Он добавил, что США завершают работу над планом по активизации экономики страны на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Экономическая активность во всех двенадцати округах США резко упала в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Федрезерв отмечает, что все регионы сообщили о сохранении крайне высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации, но большинство ожидает ухудшения в ближайшие несколько месяцев. Большинство округов заявили о сокращении производства, но указали на значительные различия между отраслями.

Распространение коронавируса привело к снижению занятости по всей стране, во многих округах очень сильному, а заработная плата не увеличилась ни в одном округе.

Между тем председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе видеопрезентации для местных деловых кругов и общественных лидеров, что экономика США может начать восстанавливаться в третьем квартале, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно перспектив ее роста.

Он затруднился ответить, насколько активным будет это восстановление и повлечет ли оно за собой изменение структуры экономики. По его словам, следующие несколько месяцев станут ключевыми для компаний, которые пытаются понять, достаточно ли у них денежных средств для того, чтобы выжить в условиях приостановки экономической активности на фоне пандемии коронавируса.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн. Однако показатель превысил 5 млн третью недели подряд.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 6,615 млн, говорится в отчете министерства труда США. Ранее было объявлено о том, что показатель составлял 6,606 млн.

Эксперты ожидали меньшего падения числа заявок: респонденты Bloomberg предполагали в среднем их сокращение до 5,5 млн, Trading Economics - до 5,25 млн.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,216 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Показатель упал до минимума с июля 2019 года. При этом темпы падения стали максимальными с 1984 года. Это свидетельствует о том, что пандемия коронавируса начала оказывать более существенное давление на рынок недвижимости и экономику в целом.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек снизилось на 3,4% - до 1,564 млн. Ранее сообщалось об уменьшении показателя на 1,5% - до 1,599 млн домов.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,3 млн домов.

Индекс производственной активности Филадельфии в апреле рухнул до минимума с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минус 56,5 пункта по сравнению с минус 12,7 пункта в марте. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 30 пунктов, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 37,5 пункта.

Акции BlackRock (SPB: BLK) Inc. подорожали на 3,6%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль в первом квартале 2020 года сильнее ожиданий, однако рост выручки превысил прогнозы.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS), одного из крупнейших банков США, снизилась на 0,1%. Банк зафиксировал падение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2020 года, на который пришлось начало кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Бумаги Bank of New York Mellon (SPB: BK) Corp., крупнейшего в мире банка-кастодиана, прибавили в цене 4,4%. Банк сообщил о росте чистой прибыли в первом квартале на 3,7%.

Котировки акций сети аптек Rite Aid Corp. рухнули на 21,1%. Компания отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке в четвертом квартале.

Рыночная стоимость J.C. Penney Co. выросла на 7,3% после падения на 27,1% днем ранее. Владелец американской сети универмагов отменил выплату купонного дохода по облигациям в размере $12 млн, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) подскочили на 18%. Результаты сети мебельных магазинов превзошли ожидания рынка в четвертом финансовом квартале, но компания предупредила, что пока не может дать прогноз на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подорожали на 3,6%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о повышении квартальных дивидендов на 8%.

Капитализация Abbott Laboratories (SPB: ABT) увеличилась на 5,6%. Квартальные выручка компании и прибыль в расчете на акцию превзошли прогнозы аналитиков, несмотря на негативное влияние COVID-19 на бизнес.

Бумаги Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. прибавили в цене 1,3%. Американская телекоммуникационная компания объявила о приобретении сервиса видеоконференций BlueJeans Network Inc. - конкурента ставшей очень популярной в условиях пандемии коронавируса платформы Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc.

Котировки акций Starbucks (SPB: SBUX) Corp. также поднялись на 1,3%. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен сообщил, что со следующего месяца начнет постепенно открывать "значительное" число своих заведений в США, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Акции Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) Inc. подорожали на 0,4%. Американская гостиничная сеть сообщила, что выручка в расчете на номер (RevPAR), по предварительным оценкам, снизилась на 22-24% в первом квартале на фоне пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 33,33 пункта (0,14%) - до 23537,68 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 16,19 пункта (0,58%), составив 2799,55 пункта.

Значение Nasdaq Composite выросло на 139,19 пункта (1,66%) - до 8532,36 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в пятницу после выхода хотя и слабых, но превысивших ожидания статистических данных из Китая.

Поддержку индексам также оказал подъем фондового рынка США минувшей ночью вслед за акциями организаций из сферы здравоохранения, а также других компаний, которые выиграют в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Китайский ВВП рухнул в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году.

Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны для сдерживания ее распространения. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение китайского ВВП в первом квартале на 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение ВВП относительно четвертого квартала в январе-марте составило 9,8% при ожидавшемся снижении на 9,9%. Падение ВВП в поквартальном выражении также было зафиксировано впервые. В октябре-декабре экономика КНР выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Мартовские данные стали еще одним свидетельством того, что худшее для экономики Китая уже позади. Но восстановление, вероятно, по-прежнему не будет впечатляющим", - отмечает аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания, по данным властей китайского города Уханя (провинция Хубэй), который считается эпицентром распространения COVID-19.

Также в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Японии в феврале снизился на 0,3% по сравнению с январем, в котором он увеличился на 1,9% к предыдущему месяцу, согласно пересмотренным данным.

Падение промпроизводства зафиксировано впервые с ноября прошлого года. Ранее сообщалось о росте на 0,3% в феврале и 1% в январе.

Выпуск автомобилей снизился на 4,4%, транспортного оборудования - на 9,4%, производственного оборудования - на 5%. В то же время выпуск электрооборудования вырос на 8,3%.

При этом в годовом выражении промпроизводство в Японии в феврале рухнуло на 5,7% после падения на пересмотренные 2,4% в январе на фоне разрушения глобальных цепочек поставок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель снижается пятый месяц подряд.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:22 МСК выросли соответственно на 2,88% и на 1,25%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 6,8%. Также дорожают бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 6,3%, производителя электроники Sony - на 4,1%.

Котировки бумаг автомобильной компании Honda Motor подскочили на 7,9%, Toyota Motor - на 2,1%.

Акции Japan Airlines дорожают на 0,3%. Авиакомпания сообщила в четверг о том, что в январе-марте получит операционный убыток в районе 20 млрд иен ($185,6 млн) из-за воздействия пандемии коронавируса.

Цена бумаг Cathay Pacific Airways Ltd. растет на 3,7%, несмотря на то что гонконгская авиакомпания накануне сообщила, что количество пассажиров в марте упало на 90% по сравнению в аналогичным месяцем прошлого года.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,01%, гонконгский Hang Seng - на 2,36%.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings растет в ходе торгов в Гонконге почти на 2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 1,7%, банка HSBC - на 0,8%.

Кроме того, поднимается цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 2,4% и PetroChina - на 2,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 3,27%, несмотря на публикацию данных, указавших на рост безработицы в марте до 3,8%.

Правительство Южной Кореи накануне обнародовало план второго дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон ($6,2 млрд), чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

Новый пакет экономических стимулов, подготовленный менее чем через месяц после принятия первого дополнительного бюджета, предназначен для выплаты экстренной денежной помощи населению, сообщило в четверг министерство стратегии и финансов Южной Кореи.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 5,3%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,52%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 2,1% и на 4,1%.

Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,3%, Beach Energy - на 1,5% и Woodside Petroleum - на 0,7%.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу: Brent продолжает дорожать, в то время как WTI дешевеет.

Некоторую поддержку рынку, возможно, оказывают новости о том, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло, отмечают эксперты. Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 МСК составляет $28,35 за баррель, что на $0,53 (1,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на 0,5%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,18 (0,91%) - до $19,69 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена осталась минимальном уровне с 7 февраля 2002 года.

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго РФ, опубликованное по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

Страны ОПЕК+ на заседании в минувшее воскресенье договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Потенциальный подъем цен на нефть будут ограничивать сохраняющиеся опасения трейдеров относительно того, что планируемое сокращение добычи не сможет компенсировать падение спроса на нефть во втором квартале текущего года в условиях пандемии коронавируса, отмечают эксперты AxiCorp.

Согласно прогнозу ОПЕК, обнародованному накануне, глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале.

Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.