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17 апреля 2020 года 09:35

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 17 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов в четверг вслед за акциями технологических компаний. На рынках сохраняется неопределенность относительно перспектив развития бизнеса после пандемии коронавируса, однако, несмотря на пессимистичные экономические данные, инвесторы вкладываются в бумаги организаций из сферы здравоохранения, а также в акции компаний технологического сектора.

Улучшению настроений на мировых рынках также содействовали усилия властей в Европе и США по возобновлению экономической деятельности, приостановленной из-за пандемии. Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране. Он добавил, что США завершают работу над планом по активизации экономики страны на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах во пятницу после выхода хотя и слабых, но превысивших ожидания статистических данных из Китая. Поддержку индексам также оказал подъем фондового рынка США. Японский индекс Nikkei 225 17 апреля вырос на 3,05%. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,01%, гонконгский Hang Seng - на 2,36%. Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 3,27%, несмотря на публикацию данных, указавших на рост безработицы в марте до 3,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,52%.

Китайский ВВП упал в первом квартале 2020 года на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с начала публикации квартальных данных о ВВП Государственным статистическим управлением (ГСУ) в 1992 году. Резкий спад отражает тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны для сдерживания ее распространения. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

Также в пятницу стало известно, что объем промышленного производства в Японии в феврале снизился на 0,3% по сравнению с январем, в котором он увеличился на 1,9% к предыдущему месяцу, согласно пересмотренным данным. Падение промпроизводства зафиксировано впервые с ноября прошлого года. Ранее сообщалось о росте на 0,3% в феврале и 1% в январе.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют в пятницу утром восстановительный рост. Поддержку рынку оказывают новости о том, что США планируют постепенно возвращать экономику в нормальное русло. Президент США Дональд Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для перезапуска отраслей американской экономики, приостановленных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Трейдеры также оценивают заявление Минэнерго РФ, опубликованное по итогам телефонного разговора министра энергетики России Александра Новака с его коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. "Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - говорится в сообщении.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК составила $28,52 за баррель, что на 2,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы подорожали на 0,5%. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирж к этому времени подорожал на 3,25% - до $26,36 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,33 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,372 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,17%, поднявшись до 663,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Лента БО-001Р-03" (+1,47%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,96%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-10" (-0,37%), "Транснефть-001Р-13" (-0,35%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКХ "Еврохим" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-07 на 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42% годовых. Компания проводила премаркетинг двух выпусков облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08 объемом по 10 млрд рублей каждая. Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-08 была открыта 13 апреля. Ставка 1-го была установлена на уровне 8,05% годовых, объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 25 млрд рублей. Купоны полугодовые. Техразмещение серии БО-001P-08 предварительно запланировано на 21 апреля.

Спрос на облигации ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) серии БО-01 с погашением в марте 2023 года объемом до 10 млрд рублей в 2,5 раза превысил предложение. Итоговый объем доразмещения составил 9,92 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 апреля. Первоначально объявленный ориентир цены размещения - не менее 97,5% от номинала - в процессе формирования книги заявок повышался трижды. В итоге окончательный диапазон был установлен в диапазоне 98,25-98,50% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 7,3-7,2% годовых. ПАО "МТС "выкупило по оферте 30 марта 92,8% выпуска облигаций серии БО-01 на 9,276 млрд рублей. Облигации на 647,9 млн рублей были выкуплены ранее, то есть фактически эмитент выкупил почти весь выпуск серии БО-01. Компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка купона до погашения установлена на уровне 6,5% годовых. Всего по займу предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,55% годовых. Срок обращения выпуска - 7 лет. Сбор заявок прошел 16 апреля. ОАО "РЖД" также планируют провести 17 апреля сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии 001P-20R объемом не менее 10 млрд рублей, срок обращения - 6 лет 11 месяцев. Ориентир ставки 1-го купона для обоих выпусков составляет не более 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,74% годовых. Техразмещение выпуска 001P-19R предварительно запланировано на 23 апреля, выпуска 001P-20R - на 24 апреля.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей на уровне 7,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,9% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 16 апреля. Техразмещение выпуска запланировано на 30 апреля.

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) 17 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 001Р-03 объемом 1-2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 11,46%. Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные. Техразмещение предварительно запланировано на 23 апреля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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