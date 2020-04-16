Рынок акций РФ вечером сбавил "бычий" настрой из-за слабости нефти

Москва. 16 апреля. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за внешними фондовыми площадками в рамках коррекции, однако вечером оптимизм был омрачен негативной статистикой из США и слабостью нефти; лидерами роста выступили бумаги "Мосбиржи" и ПАО "Полюс".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2515,05 пункта (+0,6%, утром падал ниже 2470 пунктов, а днем превышал 2550 пунктов), индекс РТС - 1066,91 пункта (+1,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 5,8%.

Доллар просел до 74,25 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+5,8%), ПАО "Полюс" (+4,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%).

Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Компания "АЛРОСА" в первом квартале 2020 года сезонно снизила добычу на 9% к предыдущему кварталу, до 8 млн карат. По сравнению с данными прошлого года показатель даже вырос - на 2%. Тем не менее, "АЛРОСА" по-прежнему планирует добыть в 2020 году 34,2 млн карат, сообщила компания.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Михаила Зельцера, ситуация на рынке энергоносителей далека от стабилизации. Рекордный рост запасов нефти за последние 40 лет в американских хранилищах вкупе с ожиданиями Международного энергетического агентства падения мирового спроса почти на 30 млн б/с не позволяют котировкам сырья начать полноценный процесс восстановления. Однако снятие экономико-географических ограничений неминуемо приведет к балансу спроса и предложения. Есть высокая вероятность, что Brent в течение квартала достигнет $40 за баррель и выше.

На рынке акций в ближайшее время можно ожидать стабилизацию с попыткой восстановления котировок эмитентов. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает район 2450 пунктов, где вновь может представиться неплохая возможность для долгосрочного инвестирования, полагает Зельцер.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, МВФ и МЭА накануне нарисовали мрачную картину для мировой экономики, однако рынки не могут долго концентрироваться на одной лишь теме. Германия планирует постепенно сокращать карантинные меры социального дистанцирования, чтобы запустить экономику - эта новость поддержала европейские и российские индексы. Германия является ключевым торговым партнером РФ в Европе, поэтому рестарт немецкой экономики должен позитивно сказаться на потреблении российского экспорта. Золото продолжает дорожать на фоне масштабных денежных вливаний, которые могут привести к обесцениванию денег. Акции "Аэрофлота" подогрели новости о мерах поддержки государством авиаперевозчиков.

Мрачные прогнозы МВФ и МЭА создали базу для ожиданий того, что мировая экономика может более быстро выйти из сложившейся ситуации. На текущей неделе смягчения в карантинных мерах были приняты в Испании, Италии, Австрии, Дании. Германия одна из последних вырабатывает план выхода из сложившейся ситуации заморозки деловой активности.

На нефтяном рынке не сомневаются в частичном восстановлении спроса в течение 3-6 месяцев. Структура контанго остается достаточно резкой. Поставки в сентябре почти на $7,0 дороже июньских, а в декабре - уже на $9,0. Поставки через год дороже июньского барреля на $11,0. Впрочем, рост будущих ценовых ожиданий также может быть связан с перспективой девальвации доллара к реальным активам. Трамп заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в США, что также может быть использовано рынком в качестве повода для роста, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня ввиду ослабления оптимизма на зарубежных площадках. В США Трамп призывает к скорейшему возобновлению активности в национальной экономике, а статистика показала небольшое замедление темпов роста заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.

Перспектива постепенного снятия карантинных мер в европейских странах лишь первую половину сессии позволяла рынкам удерживаться в достаточно уверенном плюсе, после чего покупки стали ослабевать. Нефть после дневного роста развернулась вниз после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Картель, в частности, ожидает падения мирового спроса на нефть в текущем году на 6,8 млн б/с, что, однако, ниже опубликованного накануне прогноза МЭА, предполагающего снижение показателя на 9,3 млн б/с. В целом, рынку по-прежнему сложно найти поводы для восходящего движения. Инвесторам остается лишь ждать мая, когда нефтедобывающие страны должны начать снижение производства, а пик коронавируса в крупнейших экономиках может быть пройден.

Индексы МосБиржи и РТС находятся вблизи средних полос Боллинджера дневных графиков (2500 и 1040 пунктов). Закрепление ниже будет говорить о рисках развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 и 900 пунктов. Пока "быки" все еще стараются держать оборону. В пятницу задать тон торгам может блок макроэкономических данных из Китая. В марте состояние второй по величине экономики мира, вероятно, начало улучшаться, а вот ВВП за первый квартал может показать падение на 6,5% после роста на 6% кварталом ранее. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2400-2600 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, но китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%) из-за сохраняющихся опасений по поводу влияния пандемии на мировую экономику.

Европа к вечеру сбавила оптимизм (индексы CAC 40, FTSE и DAX растут на 0,1-0,6%), также забуксовала Америка (индекс S&P 500 растет на 0,5%) после выхода блока слабой американской статистики.

Число новостроек в США в марте упало на 22,3% - до 1,216 млн, ожидалось падение на 18,7%. Индекс деловой активности Филадельфии (Philadelphia Fed) в апреле рухнул до минус 56,6 пункта при прогнозах снижения до минус 32 пунктов с мартовских минус 12,7 пункта.

В то же время число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн при прогнозах снижения до 5,5 млн.

Нефть днем в четверг корректировалась вверх, но вечером возобновила снижение на фоне роста запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозов спроса от Международного энергетического агентства (МЭА); цена Brent к 18:50 МСК просела на $0,26 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $27,37 за баррель (-1,2% и -6,6% накануне), июньская цена WTI - $25,39 за баррель (-2,5% и -1,2% в среду).

Согласно вышедшему в четверг отчету ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки и составит 92,82 млн б/с. Наибольшее падение спроса из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале: спрос составит 86,7 млн б/с. В третьем квартале величина спроса оценивается аналитиками ОПЕК в 94,28 млн б/с, в четвертом - 97,3 млн б/с. Поставки нефти стран не-ОПЕК в 2020 году упадут на 1,5 млн б/с - до 63,5 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+40%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+15%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+14,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+9,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+6,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4,2%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,1%).

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 102,424 млрд рублей (из них 20,595 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).