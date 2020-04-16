16 апреля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли на фоне стабилизации ситуации на мировых рынках
Москва. 16 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 апреля и составила 113,25% от номинала, что соответствует доходности 2,935% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,88% от номинала (доходность осталась на уровне 0,175% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 276 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 114 базисных пунктов - до 130,75% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,87% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 85 базисных пунктов - до 126,34% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,84% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 21 базисный пункт - до 110,14% от номинала, что соответствует доходности 2,92% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 109,44% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 1,995% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 87 базисных пунктов - до 124,57% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,795% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 16 базисных пунктов, до 108,2% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,97% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций довольно низкая ликвидность. Вчера было явное бегство от рисков на всех мировых рынках, что привело к умеренному ценовому снижению, сегодня же ситуация несколько успокоилась, но это не привело к активизации торгов. В частности, котировки на покупку в основном остались практически на уровнях вчерашнего дня, в то время как котировки на продажу ушли вверх, что привело к заметному расширению "бид-офер спредов" и снижению ликвидности. При этом покупатели были не готовы совершать сделки по завышенным оферам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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