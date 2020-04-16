Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения снижения - Промсвязьбанк

Техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения снижения, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Российский фондовый рынок смог скомпенсировать часть потерь предыдущего дня, несмотря на противоречивый внешний фон, - коммментирует эксперт банка. - Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где попытки восстановления не увенчались успехом, а к вечеру ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь откатился в район 27,5 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках поддерживала покупки на нашем рынке. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones снизился на 0,1%, а S&P500 прибавил 0,5%. На таком фоне к 18.20 индекс МосБиржи прибавил 0,7%, поднявшись до 2517 пунктов".

Лидерами торгов выступили акции Мосбиржи и "префы" Транснефти, рост которых составил 5,5% и 6,7% соответственно. Хуже рынка торговались ЭнелРоссия и Детский мир, потерявшие более 2%.

"Коррекция на российском рынке акций в четверг не увенчалась успехом - ему удалось отыграть лишь незначительную часть вчерашних потерь. При этом техническая картина на графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения снижения. Так, после достижения цели коррекционного роста в виде диапазона 2700 - 2750 пунктов и тестирования его нижней границы, рынок развернулся, пробил краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, и закрепился под ним, что говорит о прекращении коррекционного роста и возобновлении снижения. Для подтверждения развития данного сценария необходим уход индекса Мосбиржи ниже 2400 пунктов", - резюмирует Богдан Зварич.