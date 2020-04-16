Рубль к окончанию торгов вновь чувствовал себя гораздо лучше других валют на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

Рубль к окончанию торгов вновь чувствовал себя гораздо лучше других валют на развивающихся рынках, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". В паре с долларом отечественная валюта прибавляла 1%, в паре с евро - более 1%. Из сопоставимых валют EM укрепление к доллару демонстрировал лишь южноафриканский рэнд, однако его рост ограничивался 0,4%.

Рубль в течение достигал отметку в 73,8 по доллару, однако ближе к вечеру был вынужден отступить в район 74,2 (сохранив при этом заметный плюс по итогам дня). В частности, в первой половине торгов поддержку отечественной валюте оказывала цена на нефть, поднимавшаяся до 29 долл. за баррель марки Brent, однако к окончанию рабочего дня котировки опустились ниже 28 долл., что стало одной из причин коррекции рубля.

"Кроме того, аппетиту инвесторов на глобальных рынках явно не способствовали макроэкономические данные из США. В частности, объем строительства новостроек сократился в марте на 22,3%; число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю хоть и сократилось по сравнению с предыдущей неделей, однако осталось на достаточно высоком уровне (5+ млн); падение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле значительно превысило ожидания участников рынка", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.