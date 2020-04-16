Рубль днем растет к доллару и евро благодаря спросу на риск и надеждам на ослабление пандемии

Москва. 16 апреля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря усилению интереса инвесторов к рисковым активам и надеждам на ослабление пандемии коронавируса COVID-19.

Курс доллара США составил 74,04 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 77,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,58 руб./EUR1, подешевев на 1,07 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 90,89 копейки - до 76,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 апреля на 99,74 копейки, до 74,7119 руб./$1, и поднял курс евро на 60,6 копейки, до 81,2791 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и усилению спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов. Участники торгов надеются на постепенное улучшение ситуации с пандемией коронавируса.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек. Как отмечает MarketWatch, их количество удвоилось всего за 13 дней. Однако ежедневный прирост числа заболевших в мире сейчас составляет 4,2% против 8,4% две недели назад.

При этом в ряде стран ЕС на этой неделе приступают к снятию некоторых ограничительных мер, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

В Испании, как сообщалось, в ряде регионов возобновляется экономическая деятельность, не связанная с товарами первой необходимости. В частности, разрешено вновь начать работу компаниям, связанным со строительством, тяжелой промышленностью, услугами в сфере безопасности, ремонта.

В Италии при соблюдении повышенных санитарных мер открываются книжные, канцелярские магазины, а также магазины, которые занимаются продажей детской одежды. Однако послабления различаются в зависимости от области.

Некоторые магазины и предприятия в сфере услуг со вторника возобновляют работу в Австрии. В Чехии ослаблять режим ограничительных мер начали еще на прошлой неделе, со вторника в этой стране даже снимается запрет на поездки в другие страны для сотрудников, занятых на работе в "жизненно важных сферах инфраструктуры".

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, раньше мая.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг. При этом подорожание Brent ускорилось почти до 4%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 3,65% - до $28,7 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,5% - до $26,69 за баррель.

Однако, как отмечает S&P Global (SPB: SPGI) Platts, прогноз нефтяных цен остается неблагоприятным на фоне сообщений о рекордном росте запасов в США на прошлой неделе (на 19,2 млн баррелей).

Помимо этого, МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки в 2020 году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о том, чтобы платить американским производителям нефти, чтобы они оставили нефть в недрах земли и не стимулировали переизбыток, который вызвал падение цен и подтолкнул некоторые буровые компании к банкротству, пишет агентство Bloomberg.

"Российские активы сегодня подрастают после ощутимого снижения накануне, поводом для которого стало существенное снижение котировок нефти, потерявшей с начала недели в цене уже около $3 за баррель, или 10%. Сегодня российская валюта торгуется вблизи 74,1 руб./$1 и 80,6 руб./EUR1, однако новым фактором ослабления в ближайшее время может стать негативная макростатистика из США. Она может ухудшить ожидания рынка о влиянии пандемии на экономику и спровоцировать новый виток выхода инвесторов из рисковых сегментов, в том числе рублевых. Операции ЦБ и Минфина продолжают поддерживать курс рубля ниже 75 руб./$1, при этом потенциал для укрепления российской валюты остается ограниченным до разрешения ситуации на нефтяном рынке", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"До конца недели факторами риска для рубля остаются продолжающийся в США сезон отчетности по итогам первого квартала, сегодняшняя статистика по заявкам на пособия по безработице в США и публикация динамики ВВП Китая по итогам первого квартала в пятницу. В совокупности данные факторы могут продолжить негативно влиять на аппетит инвесторов к риску. Дополнительным источником негатива выступает слабость нефтяного рынка", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 14 апреля продал валюту на 12,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 12,87 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи. В случае снижения цены на нефть марки Urals ниже базовой отметки (в 2020 году - $42,4 за баррель) образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для чего и осуществляется продажа валюты на рынке.

Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля. До 12 мая объем продаж будет эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей. До начала регулярных продаж валюты на рынке Банк России также в рамках бюджетного правила с 10 марта осуществлял упреждающие операции по продаже валюты.

ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля - на 13 млрд рублей, 8 апреля - на 13,2 млрд рублей, 7 и 6 апреля - на 13,2 млрд рублей и 13,4 млрд рублей соответственно.

Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей, из которых 52,3 млрд рублей пришлись на регулярные продажи валюты в рамках бюджетного правила, а 13,4 млрд рублей - на упреждающие продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 4 б.п. - до 6,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 6,39% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 3 б.п. - до 6,56% годовых, ставка на срок 6 месяца увеличилась на 7 б.п. - до 6,71% годовых.