Отечественные фондовые индексы сохранят "плюс" до конца торгов четверга - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи к середине торгов четверга повышался на 1,8% - до 2543,82 п., а РТС рос на 3,36% - до 1082,09 п. "Прогнозы сделаны, ожидания заложены. МВФ и МЭА накануне нарисовали мрачную картину для мировой экономики. Однако рынки не могут долго концентрироваться на одной лишь теме. Германия планирует постепенно сокращать карантинные меры социального дистанцирования, чтобы запустить экономику. Данная новость положительно сказалась как на европейских индексах, так и на российских. Не говоря уже о нефти, которая вновь стремится к $29 за баррель Brent, - отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Активность существенно выросла по сравнению с предыдущим днём. К середине торгов объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг почти 59 млрд рублей. Отечественные индексы сохранят "плюс" до конца дня на надеждах, что Европа постепенно выходит из коронавирусного шока".